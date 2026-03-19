Dax niedriger erwartet - Ölpreis und Zinsentscheide im Fokus

Frankfurt, 19. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatten steigende Ölpreise im Zuge des Iran-Kriegs den deutschen Leitindex erneut nach unten gezogen. Er schloss ein Prozent tiefer bei 23.502 Punkten. Auch ‌an der Wall Street ging es deutlich bergab. Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik angesichts des Konflikts in Nahost hatte die US-Börsen am Mittwoch ⁠belastet. Die US-Notenbank ⁠Fed signalisierte, die Zinsen in diesem Jahr voraussichtlich nur einmal zu senken.

An den Ölmärkten trieb die Furcht vor langfristigen Versorgungsengpässen die Preise weiter in die Höhe. Das Nordsee-Öl Brent und das US-Öl WTI verteuerten sich am Donnerstag in der Spitze um 5,4 beziehungsweise 3,8 Prozent auf 113,15 und ‌100,02 Dollar je Fass. Nach einem Angriff auf ‌das riesige iranische Gasfeld Pars Israel hatte der Iran Energieanlagen in Katar und Saudi-Arabien attackiert und damit die Eskalationsspirale in dem Konflikt mit den USA und Israel ⁠weiter nach oben getrieben. US-Präsident Donald Trump machte allein Israel für den Angriff ‌auf das iranische Gasfeld verantwortlich und erklärte, ⁠Israel werde das Gasfeld nicht mehr angreifen. Zugleich drohte er dem Iran allerdings mit der Zerstörung des Gasfeldes, sollte die Islamische Republik wieder Energieanlagen in Katar angreifen.

Am frühen Nachmittag rückt die Europäische Zentralbank (EZB) ‌in den Fokus der Anleger. Die ⁠EZB dürfte trotz des Ölpreisschocks eine weitere ⁠Zinspause einlegen. Viele Experten erwarten, dass der Einlagensatz vorerst bei 2,0 Prozent gehalten wird, im Sommer allerdings eine Erhöhung folgen könnte. Die japanische Notenbank hat den Leitzins am Donnerstag unverändert gelassen. In England und der Schweiz stehen ebenfalls Entscheidungen über den Zinskurs an. Die Währungshüter dürften nach den Erwartungen der Analysten nicht an ihren Leitzinsen rütteln.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 23.502,25

EuroStoxx50 5.736,85

EuroStoxx50-Future 5.743,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 46.225,15 -1,6%

Nasdaq

S&P 500 6.624,70 -1,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 53.194,82 -3,7%

Shanghai 4.015,97 -1,2%

Hang ⁠Seng 25.502,08 -2,0%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)