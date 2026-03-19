DAX startet schwach – internationale Märkte ohne klare Richtung

Der deutsche Aktienmarkt beginnt den Handelstag mit spürbaren Verlusten. Der DAX gibt deutlich nach und setzt seine jüngste Schwächephase fort. Auch die US‑Indizes präsentieren sich leicht schwächer, nachdem sie bereits am Vortag merklich unter Druck geraten waren. In Asien überwog ebenfalls eine negative Tendenz: Der Nikkei 225 verabschiedete sich mit einem klaren Minus aus dem Handel.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus des heutigen Handelstags stehen die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank sowie die der Bank of England. Erwartet wird jeweils ein Festhalten am aktuellen Zinsniveau, doch die begleitenden Kommentare dürften angesichts des eskalierenden Iran-Konflikts und der stark gestiegenen Energiepreise besonders genau analysiert werden. Vor allem Hinweise zur Einschätzung der Inflationsrisiken könnten die Märkte kurzfristig spürbar bewegen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Die Lanxess Aktie gerät heute deutlich unter Druck. Der Spezialchemiekonzern legte zwar wie angekündigt seine Zahlen vor, doch der Umsatz- und Ergebnisrückgang für 2025 fiel stärker aus als erhofft. Zusätzlich belastet die Ankündigung eines weiteren Stellenabbaus von 550 Arbeitsplätzen das Sentiment.

United Internet zeigt sich moderat schwächer. Zwar meldete der Konzern ein solides Geschäftsjahr mit steigenden Kundenzahlen und höheren Erträgen, doch die weiterhin hohen Investitionen in den Netzausbau der Tochter 1&1 dämpfen die kurzfristigen Erwartungen. Positiv aufgenommen wurde hingegen der bestätigte Ausblick auf weiteres Umsatzwachstum im laufenden Jahr.

Nemetschek startet im Plus. Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter blickt überraschend optimistisch auf das laufende Jahr und stellt ein höheres Umsatzwachstum in Aussicht als bislang erwartet.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5B25 2,03 22875,170858 Punkte 71,76 Open End DAX® Bear UN3WLP 13,78 24418,680544 Punkte 17,96 Open End DAX® Bear UG2ZSB 32,34 26276,312823 Punkte 7,27 Open End Silber Bull UN4BXC 1,62 69,703667 USD 33,62 Open End DAX® Bull UG4WBZ 34,75 19488,760691 Punkte 6,45 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.03.2026; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Hannover Rück SE Call UG1LEZ 0,41 297,864768 EUR 12,56 17.06.2026 BP PLC Call UN0E77 0,93 520,00 GBp 4,76 16.09.2026 Deutsche Telekom AG Call UG1ZEX 0,19 39,00 EUR 15,22 17.06.2026 Micron Technology Inc. Call UN55J1 4,86 460,00 USD 4,21 17.06.2026 General Motores Co. Call UN06F1 0,51 80,00 USD 5,97 15.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.03.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG6H8P 2,91 18804,732566 Punkte 5 Open End DAX® Long UG9VDL 1,28 21938,532711 Punkte 15 Open End DAX® Long UG6LYT 1,35 21155,082675 Punkte 10 Open End DAX® Long HC07LZ 44,91 19588,182602 Punkte 6 Open End DAX® Long HC281K 2,86 92,053361 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.03.2026; 10:15 Uhr;

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