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DocMorris erreicht Ziele 2025 – Fokus auf Profitabilität, Wachstum und Ausbau der digitalen Gesundheitsplattform



19.03.2026 / 06:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frauenfeld, 19. März 2026

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris erreicht Ziele 2025 – Fokus auf Profitabilität, Wachstum und Ausbau der digitalen Gesundheitsplattform

Umsatz- und Ergebnisziele 2025 mit Wachstum in allen Geschäftsbereichen erreicht

Fortgesetzte strukturelle EBITDA-Verbesserung im zweiten Halbjahr 2025

Liquide Mittel von CHF 160 Mio.

Partnerschaft mit Google zur beschleunigten Umsetzung der «AI First»-Plattformstrategie

Schliessung des Logistikstandorts in Ludwigshafen und Integration in Heerlen

Ausblick: Das Management bekräftigt EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026

CEO Walter Hess sagt: «Im Geschäftsjahr 2025 haben wir uns bewusst auf qualitatives Wachstum, die Steigerung unserer operativen Effizienz und technologische Differenzierung konzentriert. Die Entwicklung von einem transaktionsorientierten Online-Apothekengeschäft hin zu einer digitalen, KI-gestützten Gesundheitsplattform wird durch unsere Partnerschaft mit Google weiter beschleunigt. Mit unserem KI-Gesundheitsbegleiter und der Nutzung von Gemini-Modellen und Google for Health-Assets können wir unsere Kunden noch stärker binden und ihre Gesundheitsbedürfnisse noch individueller adressieren. Dies festigt unsere Rolle als Innovationstreiber und schafft das technologische Fundament für nachhaltige Profitabilität.»

CFO Daniel Wüest ergänzt: «Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisziele für 2025 erreicht und verfügen über eine starke Liquidität. Besonders erfreulich ist die kontinuierliche strukturelle Verbesserung unseres EBITDA in den letzten Monaten. Wir haben unsere Marketingeffizienz für ein gesundes Rx-Wachstum gesteigert. Wir bleiben bei dem klaren Ziel, im Laufe von 2026 Breakeven auf Stufe EBITDA und im Laufe von 2027 einen positiven Free Cashflow zu erreichen.»

Strukturelle Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2025

Der Aussenumsatz[1] erhöhte sich um 11.1 Prozent in Lokalwährung auf CHF 1'185.7 Mio. Der konsolidierte Umsatz stieg um 12.4 Prozent in Lokalwährung auf CHF 1'124.5 Mio.

Alle Segmente und Geschäftsbereiche trugen zum Umsatzwachstum bei.

Trotz zusätzlicher Marketingaufwendungen von über CHF 11 Mio. für Rx in den ersten drei Quartalen verbesserte sich das bereinigte EBITDA leicht von minus CHF 48.6 Mio. auf minus CHF 48.2 Mio., mit einer kontinuierlichen strukturellen Verbesserung im Jahresverlauf. Gleichzeitig erhöhte sich die Bruttomarge um 0.9 Prozentpunkte auf 22.2 Prozent.

Die Anzahl aktiver Kunden stieg 2025 auf 12.2 Millionen, davon von 10.3 Millionen auf 11.0 Millionen im Bereich Online-Apotheke[2] und von 0.9 Millionen auf 1.2 Millionen bei TeleClinic.

Segment Deutschland wächst zweistellig

Der Aussenumsatz im Segment Deutschland wuchs um 11.7 Prozent in Lokalwährung auf CHF 1'122.5 Mio.

Die massgeblichen Umsatztreiber waren Rx und Digital Services.

Der Rx-Bereich stieg um 33.2 Prozent in Lokalwährung, was einer 1.8-fachen Steigerung gegenüber dem Zeitpunkt vor der CardLink-Einführung im April 2024 entspricht.

Das OTC-Geschäft wuchs um 4.8 Prozent in Lokalwährung – trotz Einstellung der Marke Zur Rose in Deutschland per Ende 2024.

Der Umsatz mit der Kernmarke DocMorris erhöhte sich überproportional um über 20 Prozent.

Der Bereich Digital Services mit TeleClinic, Retail Media und Marktplatz erzielte bei einem Umsatzwachstum von 110 Prozent in Lokalwährung einen signifikanten positiven Ergebnisbeitrag.

Das bereinigte EBITDA im Segment Deutschland verbesserte sich auf minus CHF 46.3 Mio. (Vorjahr: minus CHF 47.2 Mio.).

Im Jahr 2026 wird ein Wachstum in Lokalwährung von rund 20 Prozent für Rx, im mittleren einstelligen Prozentbereich für OTC und im mittleren zweistelligen Prozentbereich für Digital Services angepeilt.

TeleClinic erzielt dynamisches, profitables Wachstum

TeleClinic verzeichnete als führende Telemedizinplattform Deutschlands auch 2025 ein dynamisches Wachstum mit plus 124 Prozent in Lokalwährung auf CHF 25 Mio.

Über 6'500 niedergelassene Ärzte in Deutschland nutzen die Plattform.

Bislang wurden über 4 Millionen Behandlungen durchgeführt – davon allein 2 Millionen im Jahr 2025, was einer Steigerung von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Angesichts einer Marktdurchdringung der Telemedizin in Deutschland von noch unter 0.5 Prozent besteht weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial.

2026 wird für TeleClinic ein Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich sowie eine Steigerung der EBITDA Marge erwartet.

Erfolgreiches Retail Media-Geschäft

DocMorris hat sich mit ihrer Tochtergesellschaft dmr Advertising als führende Healthcare-Retail-Media-Plattform etabliert.

Das Retail-Media-Geschäft verzeichnete 2025 einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich mit einer hohen EBITDA-Marge.

DocMorris rechnet für die kommende Jahre weiterhin mit einer starken, profitablen Wachstumsdynamik.

Fokus auf Profitabilität und Wachstum im Segment Europa

DocMorris steigerte im südeuropäischen Marktplatzgeschäft ihren Umsatz um 1.7 Prozent in Lokalwährung auf CHF 63.1 Mio.

Trotz einer Erhöhung der Bruttomarge um 0.4 Prozentpunkte belief sich das bereinigte EBITDA auf minus CHF 1.9 Mio.

Der Marketing-Mix wurde weiter optimiert und die Direktbeschaffung für mehr als 950 Marken auf der Plattform konsolidiert.

Partnerschaft mit Google zur beschleunigten Umsetzung der «AI First»-Plattformstrategie

DocMorris beschleunigt den Ausbau ihrer KI-gestützten Gesundheitsplattform durch die Partnerschaft mit Google (vgl. Medienmitteilungen von DocMorris und von Google vom 19. März 2026).

Die Zusammenarbeit fokussiert sich auf vier Kernbereiche: KI-Gesundheitsbegleiter, KI-gestützte Online-Apotheke, operative Effizienz sowie Cloud- und Datensicherheit.

Damit setzt DocMorris bei der Patientenerfahrung neue Massstäbe und verbessert die operative Leistungsfähigkeit massgeblich.

Digital Health und KI-Expertin Angeli Möller stösst zu DocMorris

David Masó, seit 2018 bei DocMorris und zuletzt Chief AI Health Officer, verlässt das Unternehmen im April 2026, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung danken ihm herzlich für seinen langjährigen, wertvollen Beitrag. Die Konzernleitung wird von sechs auf fünf Mitglieder reduziert.

Seine Aufgaben übernimmt Dr. Angeli Möller als Chief Digital Health Officer und Mitglied der erweiterten Konzernleitung. Die promovierte Molekularbiologin und KI-Expertin bringt umfassende Führungserfahrung bei Roche und Bayer mit und ist Mitbegründerin der «Alliance for Artificial Intelligence in Healthcare».

Standortschliessung Ludwigshafen

DocMorris schliesst den Standort Ludwigshafen per Ende Juni 2026. Die Logistik wird in die hochautomatisierte Anlage am Standort Heerlen integriert.

Mit dieser Verlagerung wird die Effizienz gesteigert, was ab 2027 zu einer nachhaltigen, jährlichen EBITDA-Verbesserung von über EUR 2 Mio. führt.

Durch die Schliessung fallen 2026 einmalige, ausserordentliche Kosten von EUR 3-4 Mio. an.

Den rund 100 von der Schliessung betroffenen Mitarbeitern unterbreitet DocMorris freiwillig individuelle Abfindungsangebote.

CO2-Emissionen um 49 Prozent reduziert

DocMorris reduzierte im Jahr 2025 die CO₂e-Emissionen durch mehrere Massnahmen um 49 Prozent (Scopes 1 und 2).

Seit 2022 (Basisjahr) beträgt die CO₂e-Reduktion insgesamt 87.5 Prozent, womit das Mittelfristziel bis 2030 von 85 Prozent bereits übertroffen wurde.

Es sind weitere Massnahmen zur CO₂e-Reduktion bis zum Net Zero geplant (vgl. TCFD-Report im Geschäftsbericht).

Ausblick

DocMorris ist plangemäss ins neue Geschäftsjahr gestartet.

Das Management bekräftigt den vor Jahresfrist kommunizierten EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026 und den Free Cashflow-Breakeven im Laufe 2027.

Vor diesem Hintergrund geht DocMorris von folgenden Erwartungen für 2026 aus: Erhöhung des Aussenumsatzes im mittleren einstelligen bis unteren Zehner-Prozentbereich; Bereinigtes EBITDA von minus CHF 10 Mio. bis minus CHF 25 Mio.; Investitionen von rund CHF 30 Mio.

Mittelfristige Ziele: Jährliche Umsatzwachstumsrate von rund 15 Prozent[3], (vorher 20 Prozent); Investitionen von jährlich rund CHF 30 Mio. (vorher rund CHF 35 Mio.); EBITDA-Marge von rund 8 Prozent (wie bisher).

Der heute publizierte Geschäftsbericht mit dem integrierten Nachhaltigkeitsbericht kann hier heruntergeladen werden.

Kennzahlen, in Mio. CHF 2025 2024 Aussenumsatz 1'185.7 1'085.0 Aussenumsatz in % zum Vorjahr in Lokalwährung 11.1% 6.7% Aussenumsatz in % zum Vorjahr 9.3% 4.6% Nettoumsatz 1'124.5 1'017.0 Nettoumsatz in % zum Vorjahr 10.6% 4.9% Bruttomarge in % des Nettoumsatzes 22.2% 21.3%

Bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen

(EBITDA bereinigt) -48.2 -48.6 in % des Nettoumsatzes -4.3% -4.8% Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA) -49.8 -43.9 in % des Nettoumsatzes -4.4% -4.3% Betriebsergebnis (EBIT) -96.9 -89.8 in % des Nettoumsatzes -8.6% -8.8% Unternehmensergebnis -134.4 -97.3 in % des Nettoumsatzes -12.0% -9.6% Eigenkapital 409.1 340.1 in % der Bilanzsumme 49.6% 43.7% Investitionen 27.3 28.6 Liquide Mittel (Cash und kurzfristige Finanzanlagen) 159.5 95.4 Personalbestand in Vollzeitstellen 1'418 1'454

Telefonkonferenz um 11:00 Uhr für Analysten und Medien in Englisch

Speaker: Walter Hess (CEO) and Daniel Wüest (CFO)

Registrierungslink für Teilnehmende der Telefonkonferenz:

https://webcast.meetyoo.de/reg/oG1Cfib5tEMM

Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit persönlichen Einwahldaten.

Bitte wählen Sie sich ca. 5 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein.

Link zum Livestream der Präsentation:

https://www.webcast-eqs.com/docmorris-2025-fy

Ton und Präsentation im Webbrowser. Teilnehmende am Telefon schalten den Browser-Ton bitte stumm.

Das Playback wird nach der Konferenz unter dem gleichen Link verfügbar sein.

Kontakt für Analysten und Investoren

Moritz Stahlhut, Investor Relations Manager

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

16. April 2026 Q1/2026 Trading update 12. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung, Zürich 19. August 2026 Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading update 4. Quartal 2026 Capital Markets Day

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder stillschweigend bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die DocMorris AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge der DocMorris AG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die DocMorris AG stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.



[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung.

[2] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.

[3] Jährlich ansteigende Wachstumsraten aufgrund Zunahme der relativen Gewichtung von Rx und Digital Services.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: DocMorris AG Walzmühlestrasse 49 8500 Frauenfeld Schweiz ISIN: CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2294036

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