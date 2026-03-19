EQS-AFR: Brockhaus Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Brockhaus Technologies AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Brockhaus Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die Brockhaus Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.brockhaus-technologies.com/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.brockhaus-technologies.com/en/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.brockhaus-technologies.com/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://ir.brockhaus-technologies.com/en/publications

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Brockhaus Technologies AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/

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