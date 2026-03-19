EQS-AFR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
CTS Eventim AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
19.03.2026 / 14:08 CET/CEST
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Hiermit gibt die CTS Eventim AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://corporate.eventim.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://corporate.eventim.de/en/investor-relations/financial-reports
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CTS Eventim AG & Co. KGaA
|Rablstr. 26
|81669 München
|Deutschland
|Internet:
|www.eventim.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2294574 19.03.2026 CET/CEST