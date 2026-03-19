EQS-AFR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

CTS Eventim AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.03.2026 / 14:08 CET/CEST

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Hiermit gibt die CTS Eventim AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://corporate.eventim.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://corporate.eventim.de/en/investor-relations/financial-reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Internet: www.eventim.de

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