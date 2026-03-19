EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
19.03.2026 / 07:48 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://reports.lenzing.com/geschaefts-und-nachhaltigkeitsbericht/2025/
Sprache: Englisch
Ort:
https://reports.lenzing.com/annual-and-sustainability-report/2025/
19.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2294108 19.03.2026 CET/CEST