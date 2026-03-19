EQS-AFR: MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MLP SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.03.2026 / 09:10 CET/CEST

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Hiermit gibt die MLP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://mlp-se.de/investoren/finanzpublikationen/berichte/berichte-2025/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://mlp-se.com/investors/financial-publications/reports/reports-2025/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://mlp-se.de/investoren/finanzpublikationen/berichte/berichte-2025/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://mlp-se.com/investors/financial-publications/reports/reports-2025/

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