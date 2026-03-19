EQS-AFR: PNE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PNE AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PNE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.03.2026 / 11:40 CET/CEST

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Hiermit gibt die PNE AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.pnegroup.com/investor-relations/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.pnegroup.com/en/investor-relations/publications/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Internet: https://www.pnegroup.com

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