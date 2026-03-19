EQS-AFR: PNE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PNE AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PNE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
19.03.2026 / 11:40 CET/CEST
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Hiermit gibt die PNE AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.pnegroup.com/investor-relations/veroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.pnegroup.com/en/investor-relations/publications/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PNE AG
|Peter-Henlein-Straße 2-4
|27472 Cuxhaven
|Deutschland
|Internet:
|https://www.pnegroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2294470 19.03.2026 CET/CEST