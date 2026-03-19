EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
19.03.2026 / 07:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.sbo.at/de/investor-relations/reports-publications#annual-publications
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.sbo.at/de/investor-relations/reports-publications#annual-publications
19.03.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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