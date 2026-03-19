EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

19.03.2026 / 07:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.sbo.at/de/investor-relations/reports-publications#annual-publications

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.sbo.at/de/investor-relations/reports-publications#annual-publications

19.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SBO AG
Hauptstrasse 2
2630 Ternitz
Österreich
Internet:http://www.sbo.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2293916 19.03.2026 CET/CEST

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