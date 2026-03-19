EQS-DD: All for One Group SE: Knünz Invest Beteiligungs GmbH, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.03.2026 / 16:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Knünz Invest Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Rudolf
Nachname(n): Knünz
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
All for One Group SE

b) LEI
529900GB6FMY3QJLBM61 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005110001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
35,80 EUR 12.530,00 EUR
36,00 EUR 2.376,00 EUR
36,00 EUR 1.008,00 EUR
36,00 EUR 900,00 EUR
35,50 EUR 5.183,00 EUR
36,00 EUR 72,00 EUR
35,50 EUR 1.491,00 EUR
36,00 EUR 972,00 EUR
36,00 EUR 2.304,00 EUR
35,40 EUR 531,00 EUR
36,00 EUR 2.268,00 EUR
36,00 EUR 432,00 EUR
36,00 EUR 72,00 EUR
35,50 EUR 1.313,50 EUR
36,00 EUR 936,00 EUR
36,00 EUR 972,00 EUR
36,00 EUR 72,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
35,7950 EUR 33.432,50 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XTRA


19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Straße 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Internet: www.all-for-one.com

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103812  19.03.2026 CET/CEST

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