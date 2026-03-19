EQS-DD: Hamburger Sparkasse AG: Bettina Segert, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.03.2026 / 16:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Bettina
Nachname(n): Segert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Gottfried Max
Nachname(n): Segert
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Hamburger Sparkasse AG

b) LEI
529900F5KTT6ZUPA8N40 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
Beschreibung: Haspa Kassenobligation Serie 388 fällig 20.01.27 ISIN: DE 000A460D06

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.000,00 EUR 14.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.000,0000 EUR 14.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hamburger Sparkasse AG
Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah
20457 Hamburg
Deutschland
Internet: www.haspa.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103828  19.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
H
Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markenheute, 11:03 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Tradergestern, 14:08 Uhr · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News