EQS-DD: Hamburger Sparkasse AG: Bettina Segert, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.03.2026 / 16:28 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bettina
|Nachname(n):
|Segert
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Gottfried Max
|Nachname(n):
|Segert
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Hamburger Sparkasse AG
b) LEI
|529900F5KTT6ZUPA8N40
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|Beschreibung:
|Haspa Inhaberschuldverschreibung Reihe 938 fällig 02.02.29 ISIN: DE000A460Q43
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.000,00 EUR
|63.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.000,0000 EUR
|63.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hamburger Sparkasse AG
|Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.haspa.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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