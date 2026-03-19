EQS-DD: Hamburger Sparkasse AG: Bettina Segert, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.03.2026 / 16:28 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bettina Nachname(n): Segert

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Gottfried Max Nachname(n): Segert Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Hamburger Sparkasse AG

b) LEI

529900F5KTT6ZUPA8N40

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel Beschreibung: Haspa Inhaberschuldverschreibung Reihe 938 fällig 02.02.29 ISIN: DE000A460Q43

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1.000,00 EUR 63.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1.000,0000 EUR 63.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Hamburger Sparkasse AG Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah 20457 Hamburg Deutschland Internet: www.haspa.de

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