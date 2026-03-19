EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Martin Timmann, Übertragung Vorstandstantiemen

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.03.2026 / 14:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Martin
Nachname(n):Timmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

init innovation in traffic systems SE

b) LEI

391200ZOAI9BOLGC1D37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005759807

b) Art des Geschäfts

Übertragung Vorstandstantiemen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
44,4000 EUR74.547,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
44,4000 EUR74.547,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Internet:www.initse.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103822 19.03.2026 CET/CEST

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