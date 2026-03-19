EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.03.2026 / 13:37 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Ramona
|Nachname(n):
|Evens
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|JDC Group AG
b) LEI
|391200HVYXFJ2R1BIN92
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0B9N37
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|21,40 EUR
|9.844,00 EUR
|21,50 EUR
|43.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|21,4813 EUR
|52.844,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|18.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Lang und Schwarz Exchange
|MIC:
|HAMN
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JDC Group AG
|Söhnleinstraße 8
|65201 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|http://www.jdcgroup.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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