EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.03.2026 / 13:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Ramona
Nachname(n):Evens

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

JDC Group AG

b) LEI

391200HVYXFJ2R1BIN92 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0B9N37

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
21,40 EUR9.844,00 EUR
21,50 EUR43.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
21,4813 EUR52.844,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Lang und Schwarz Exchange
MIC:HAMN

19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:JDC Group AG
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Internet:http://www.jdcgroup.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

103806 19.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JDC Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markenheute, 11:03 Uhr · onvista
IPO am Freitag geplant
Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könntegestern, 15:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Tradergestern, 14:08 Uhr · onvista
Alle Premium-News