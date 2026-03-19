EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.03.2026 / 13:37 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Ramona Nachname(n): Evens

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

JDC Group AG

b) LEI

391200HVYXFJ2R1BIN92

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0B9N37

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21,40 EUR 9.844,00 EUR 21,50 EUR 43.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21,4813 EUR 52.844,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Lang und Schwarz Exchange MIC: HAMN

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Sprache: Deutsch Unternehmen: JDC Group AG Söhnleinstraße 8 65201 Wiesbaden Deutschland Internet: http://www.jdcgroup.de

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