EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Kathrin Köhling, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.03.2026 / 18:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Kathrin Nachname(n): Köhling

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LEG Immobilien SE

b) LEI

391200SO40AKONBO0Z96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 57,35 EUR 28.675,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 57,3500 EUR 28.675,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: LEG Immobilien SE Flughafenstraße 99 40474 Düsseldorf Deutschland Internet: www.leg-se.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103836 19.03.2026 CET/CEST