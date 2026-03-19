EQS-DD: MLP SE: Jan Frederik Berg, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.03.2026 / 15:17 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Jan Frederik Nachname(n): Berg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

MLP SE

b) LEI

529900M25NF9TALIWQ20

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006569908

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,28 EUR 145.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,2800 EUR 145.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: gettex MIC: XMUN

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Sprache: Deutsch Unternehmen: MLP SE Alte Heerstraße 40 69168 Wiesloch Deutschland Internet: www.mlp-se.de

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