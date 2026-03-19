EQS-News: Die Generalversammlung der BB Biotech AG stimmt allen Anträgen zu und genehmigt die Dividende von CHF 2.25 pro Aktie
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Die Generalversammlung der BB Biotech AG stimmt allen Anträgen zu und genehmigt die Dividende von CHF 2.25 pro Aktie
19.03.2026 / 17:40 CET/CEST
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Medienmitteilung vom 19. März 2026
Die Generalversammlung der BB Biotech AG stimmt allen Anträgen zu und genehmigt die Dividende von CHF 2.25 pro Aktie
An der ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG von heute haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen.
Die Aktionäre stimmten einer Dividendenausschüttung von CHF 2.25 brutto pro Aktie zu. Die Auszahlung erfolgt am 25. März 2026 mit Stichtag vom 24. März 2026 und Ex-Dividendendatum vom 23. März 2026.
Die Aktionäre haben die bisherigen Verwaltungsräte Dr. Thomas von Planta (Präsident), Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen, Laura Hamill, Dr. Pearl Huang und Camilla Soenderby für eine weitere einjährige Amtsdauer wiedergewählt.
Für weitere Informationen:
Bellevue Asset Management AG
Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00
Head BB Biotech Team
Dr. Christian Koch
Investor Relations
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Rachael Burri, rbu@bellevue.ch
Media Relations
Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch
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Unternehmensprofil
BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech ist einer der führenden Investoren in diesem Sektor. Der routinierte Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Anlageentscheidungen werden vom erfahrenen Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG getroffen, das sich dabei auf sein umfassendes Investment-Research verlässt.
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