EQS-News: DN Group AG: Erstes International Impact Forum 2026 in Monaco mit Fokus auf Circular & Blue Economy

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DN Group AG: Erstes International Impact Forum 2026 in Monaco mit Fokus auf Circular & Blue Economy



19.03.2026 / 09:30 CET/CEST

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DN Group AG: Erstes International Impact Forum 2026 in Monaco mit Fokus auf Circular & Blue Economy



Frankfurt am Main, 19. März 2026 – Die DN Group AG, (ISIN: DE000A3DW408, „Deutsche Nachhaltigkeit“) blickt in ihrer Rolle als Hauptsponsor des International Impact Forums, IIF, auf einen erfolgreichen Jahresauftakt 2026 in Monaco zurück. Rund 200 hochkarätige Teilnehmer aus der Bereichen Fund & Asset Management, Family Offices, Philanthropie und Politik tauschten sich über aktuelle Entwicklungen der Impact Investing-Branche aus. Als zentrales Thema wurde u.a. diskutiert, wie der Brückenschlag zwischen Kapital und messbarem Impact auf Umwelt und Gesellschaft sinnvoll gelingen kann. Zudem wurden die Zukunftsmärkte der Circular & Blue Economy auf dem Event thematisiert. Mit der Blue Economy soll die nachhaltige Nutzung von Meeren, Ozeanen und Gewässern vorangetrieben werden, z.B. durch Algenproduktion oder nachhaltige Fischerei. In Paneldiskussionen und Vorträgen wurden diese und noch weitere Impact-Themen in Monaco erörtert. Branchenkenner wie u.a. Romain Ciarlet CEO der Foundation Prince Albert II de Monaco, Marisa Drew von der internationalen Großbank Standard Chartered und Costas Papaikonomou von Una Terra waren als Speaker bzw. Panelisten auf dem Event vertreten

Ole Nixdorff, CEO der DN Group: „Das IIF in Monaco hat bewiesen, dass der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft gelingen kann, wenn alle Parteien – Politik, Wirtschaft und Finanzindustrie – an einem Strang ziehen. Auf dem IIF treten führende Persönlichkeiten aus all diesen Bereich in einen Dialog miteinander und entwickeln innovative Lösungsansätze. Veranstaltungen wie diese sind deshalb besonders wichtig in der heutigen Zeit. “

Das IIF in Monaco bildete den Auftakt der Eventreihe „International Impact Forum“, deren Hauptveranstaltung am 20. Mai 2026 in Frankfurt am Main stattfinden wird. Dort werden mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet. Weitere internationale Veranstaltungen finden im Herbst statt. Mehr Informationen finden sich hier: https://internationalimpactforum.com/



Über DN Group, Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Group, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

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