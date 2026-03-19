EQS-News: ecotel veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Strategischer Kurs bestätigt – Umsatz wächst um 8 %, Free Cashflow deutlich gesteigert

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ecotel veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Strategischer Kurs bestätigt – Umsatz wächst um 8 %, Free Cashflow deutlich gesteigert



19.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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Düsseldorf, 19. März 2026 – Die ecotel communication ag hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds mit hohen Kosten, zurückhaltender Investitionsbereitschaft und konjunkturellen Unsicherheiten konnte das Unternehmen seinen strategischen Wachstumspfad weiter festigen und seine Position als Qualitätsanbieter für Geschäftskunden im deutschen Telekommunikationsmarkt ausbauen.

ecotel behauptet sich im herausfordernden Telekommunikationsmarkt 2025 und stärkt strategische Position für zukünftiges Wachstum

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte ecotel einen Konzernumsatz von 124,2 Mio. EUR (+ 8 %). Der Rohertrag stieg überproportional um 10 % auf 36,4 Mio. EUR. Das operative EBITDA erreichte 8,9 Mio. EUR und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert (9,5 Mio. EUR), was im Wesentlichen auf geringere Erträge aus dem Verkauf von Internetressourcen zurückzuführen ist.

Der ausgewiesene Konzernüberschuss wurde maßgeblich durch eine einmalige Steuerrückstellung in Höhe von 2,8 Mio. EUR (Betriebsprüfung 2018–2021) beeinflusst und fiel entsprechend gering aus. Bereinigt um diesen Sondereffekt liegt der Konzernüberschuss bei 2,8 Mio. EUR und damit über dem Vorjahr.

Der Free Cashflow wurde im Berichtsjahr deutlich auf 2,4 Mio. EUR gesteigert. Hierzu trug insbesondere der Verkauf der mvneco mit einem Mittelzufluss von 1,6 Mio. EUR bei. Trotz der Ausschüttung einer Dividende von 1,0 Mio. EUR blieb der Konzern zum Jahresende erneut schuldenfrei. Die Eigenkapitalquote beträgt rund 42 %.

Segmententwicklung

ecotel Geschäftskunden

Der Umsatz im strategischen Segment Geschäftskunden stieg auf 50,3 Mio. EUR (Vorjahr: 48,0 Mio. EUR). Treiber waren insbesondere Großprojekte sowie die starke Nachfrage nach Lösungen im Zukunftssegment Cloud & Fiber. Zudem konnte die Marge im Rohertrag weiter verbessert werden.

ecotel Wholesale

Das Segment Wholesale erzielte einen deutlichen Umsatzanstieg auf 74,0 Mio. EUR (+ 6,4 Mio. EUR). Neben dem netzübergreifenden Handel mit Telefonie-Minuten entwickelte sich vor allem die Vermarktung von Datenleitungen für nationale und internationale Carrier positiv. Die Marge verbesserte sich ebenfalls.

Wesentliche Ereignisse

Bildung einer Steuerrückstellung von 2,8 Mio. EUR aufgrund des Entwurfs des Betriebsprüfungsberichts.

Vorstandswechsel: Markus Hendrich schied zum 2. Februar 2026 aus dem Vorstand aus. Gründer Peter Zils übernahm als Interims-CEO bis zur Hauptversammlung 2026.

Operatives EBITDA Ziel 2025 wurde aufgrund geringerer Erlöse aus Internetressourcen um rund 1,1 Mio. EUR verfehlt.

Strategische Ausrichtung: Investitionen in Cloud- & Fiber-Plattformen

ecotel verfolgt den klaren Anspruch, Unternehmen mit business-optimierten Kommunikationslösungen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das Unternehmen investiert gezielt in:

leicht bedienbare, flexible Cloud-Plattformen

skalierbare Fiber-Infrastrukturen

Lösungen speziell für den deutschen Mittelstand

Damit schafft ecotel ein technologisches Fundament, das sich dynamisch an verändernde Anforderungen anpasst und zusätzliche Effizienz- und Wachstumspotenziale eröffnet.

Interims-CEO Peter Zils:

„Der Telekommunikationsmarkt befindet sich in einem stetigen Wandel. Für ecotel bedeutet das, unsere Prozesse, Systeme und Kundenangebote kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dies ist essenziell, um unsere strategische Ausrichtung zu stärken und unser Unternehmen langfristig erfolgreich zu positionieren.“

Dividendenpolitik & Ausblick

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten, um die finanzielle Stabilität zu stärken und künftiges Wachstum zu fördern.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet ecotel:

operatives EBITDA von 8 bis 9 Mio. EUR

Konzernüberschuss von rund 2 Mio. EUR

Über die ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe ist seit 1998 bundesweit tätig und zählt zu den führenden Qualitätsanbietern für Geschäftskunden im deutschen Telekommunikationsmarkt. Mit ihrer strategischen Ausrichtung auf Cloud & Fiber adressiert ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder der Branche



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