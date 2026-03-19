EQS-News: Elmos Semiconductor SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

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Elmos Semiconductor SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025



19.03.2026 / 08:48 CET/CEST

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Elmos Semiconductor SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Vorläufige Finanzzahlen 2025 und Prognose für 2026 bestätigt

Leverkusen, 19. März 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat heute den Jahresabschluss und Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die vorläufigen Finanzzahlen und die Prognose vom 24. Februar 2026 werden vollumfänglich bestätigt.

Neben den finanziellen und strategischen Erfolgen konnte Elmos im Jahr 2025 auch im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie wichtige Fortschritte bei der Erreichung der ambitionierten Klimaziele vorweisen. Die Treibhausgasemissionen für die eigenen Aktivitäten, also Scope 1 und 2, konnten wie geplant im Jahr 2025 um mehr als 30% gegenüber dem Basisjahr 2022 gesenkt werden. Für das laufende Jahr 2026 plant Elmos diese Emissionen um 40% gegenüber dem Basisjahr 2022 zu reduzieren. Langfristig strebt das Unternehmen die vollständige Klimaneutralität in seinen eigenen Aktivitäten bis zum Jahr 2035 an. Die umfangreiche Nachhaltigkeitsberichterstattung im Geschäftsbericht basiert weiterhin auf den Reporting-Standards der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union.

Die Gesamtjahresprognose vom 24. Februar 2026 wird vollumfänglich bestätigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet Elmos mit einer Rückkehr zu strukturellem Wachstum. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzzuwachs von 11% ± 3%-Punkte. Auf Basis dieser positiven Umsatzentwicklung und weiterer Optimierungsmaßnahmen wird mit einer attraktiven EBIT-Marge von 24% ± 2%-Punkte vom Umsatz gerechnet. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen liegen trotz des Wachtsums weiter auf einem niedrigeren Niveau und belaufen sich auf rund 5% des Umsatzes. Zudem wird eine deutlich stärkere Cash-Performance erwartet. Das Unternehmen rechnet mit einem bereinigten Free Cashflow von mehr als 17% des Umsatzes. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde.

Vorstand und Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor SE schlagen der Hauptversammlung am 27. Mai 2026 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor, was einer Erhöhung von 50% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Elmos Geschäftsbericht 2025 steht unter www.elmos.com (hier) zur Verfügung. Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts sind auch die zahlreichen Informationen zur Nachhaltigkeit bei Elmos aktualisiert worden, welche auf unserer Nachhaltigkeitswebseite (hier) verfügbar sind.

Überblick über die Finanzzahlen

Die vorläufigen Finanzzahlen vom 24. Februar 2026 werden bestätigt. Angaben gemäß IFRS (in Mio. Euro bzw. Prozent, sofern nicht anders angegeben):

2025 2024 Diff. Q4/25 Q4/24 Diff. Umsatz 582,6 581,1 0,3% 169,3 145,7 16,2% Bruttoergebnis 246,4 254,5 -3,2% 70,0 54,1 29,4% Bruttomarge in % 42,3% 43,8% 41,4% 37,1% Forschung und Entwicklung 62,3 59,1 5,5% 13,4 13,2 1,2% Betriebsergebnis 125,3 138,6 -9,6% 39,6 26,2 50,9% EBIT 127,1 145,81 -12,8% 39,7 36,21 9,8% EBIT Marge in % 21,8% 25,1%1 23,4% 24,8%1 Konzernjahresüberschuss nach Anteilen

ohne beherrschenden Einfluss 101,1

101,91 -0,7% 31,4

27,51 14,2% Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (Euro) 5,88 5,951 -1,1% 1,82 1,601 13,6% Investitionen2 33,6 44,3 -24,2% 9,6 3,8 2,6x Investitionen2 in % vom Umsatz 5,8% 7,6% 5,7% 2,6% Bereinigter Free Cashflow3 66,3 -50,31 n/a 11,8 -48,61 n/a Bereinigter Free Cashflow3 in % vom Umsatz 11,4% -8,7%1 7,0% -33,4%1

Zur besseren Vergleichbarkeit sind die Vorjahreswerte ohne Sondereffekte (Verkauf der Waferfertigung bzw. Kostenoptimierungsprogramme) dargestellt.

Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

1 Operativ: Ohne Sondereffekte (Verkauf der Waferfertigung bzw. Kostenoptimierungsprogramme)

2 Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen

3 Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen

- Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2025 unter www.elmos.com

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

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