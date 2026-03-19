EQS-News: Exasol mit deutlich verbesserter Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2025 – Gestärkter Vertrieb, neue Partnerschaften und KI im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie

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Exasol mit deutlich verbesserter Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2025 – Gestärkter Vertrieb, neue Partnerschaften und KI im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie



19.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Exasol mit deutlich verbesserter Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2025 – Gestärkter Vertrieb, neue Partnerschaften und KI im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie



Endgültige und testierte Geschäftszahlen im Einklang mit den am 03. Februar 2026 berichteten vorläufigen Zahlen

EBITDA mit 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro) und Konzernergebnis mit 3,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro) deutlich verbessert

Erfolgreiche Umsetzung der strategischen Neuausrichtung: ARR (Annual Recurring Revenue) der Fokus-Branchen erhöht sich auf 26,7 Mio. Euro (Vorjahr: 24,2 Mio. Euro) – Anteil am Gesamt-ARR bei 68 % (Vorjahr: 57 %)

Prognose für 2026 bestätigt: ARR-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, EBITDA in der Bandbreite von 3 Mio. Euro bis 4 Mio. Euro sowie rückläufiger Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich



Nürnberg, 19.März 2026: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, veröffentlicht ihre testierten Geschäftszahlen 2025 im Einklang mit den vorläufigen Ergebnissen, die am 03. Februar 2026 bekannt gegeben wurden. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung konnten wesentliche Finanzkennzahlen deutlich gesteigert und das Geschäftsvolumen mit Kunden in den definierten Fokus-Branchen erhöht werden. So stieg der ARR der Fokus-Branchen um 10,1 % auf 26,7 Mio. Euro nach 24,2 Mio. Euro imVorjahr. Der Anteil am Gesamt-ARR erhöhte sich damit im Geschäftsjahr 2025 auf 68 % (Vorjahr: 57 %).



Jörg Tewes, CEO der Exasol AG: „Die Erfahrungen aus dem Geschäftsjahr 2025 haben unsere strategische Ausrichtung bestätigt. 2026 werden wir unsere Ressourcen und Aktivitäten auf die Fokus-Branchen weiter verstärken, das Neukundengeschäft ausbauen und zusätzliche Wachstumsimpulse über strategische Partnerschaften erschließen. Gleichzeitig setzen wir unsere Investitionen in den Ausbau unserer KI-Fähigkeiten gezielt fort.”



Vorzieheffekte bei Vertragsanpassungen außerhalb der Fokus-Branchen beeinflussen Gesamt-ARR-Entwicklung

Der Gesamt-ARR lag bei 39,1 Mio. Euro (Vorjahr: 42,5 Mio. Euro). Für 2026 antizipierte Vertragsanpassungen mit Kunden außerhalb der Fokus-Branchen wurden kundenseitig in das Geschäftsjahr 2025 vorgezogen. Infolge dieser Vorzieheffekte stieg das Volumen der Vertragsanpassungen und Kündigungen (ARR-Brutto-Churn) auf 10,2 Mio. Euro nach 6,0 Mio. Euro im Vorjahr. Aufgrund dieses vorgezogenen ARR-Brutto-Churns rechnet der Vorstand jedoch für das laufende Geschäftsjahr 2026 mit einem substanziellen Rückgang der Vertragsanpassungen und Kündigungen.



Robuste Ergebnisentwicklung – Verdoppelung des EBITDA

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 um 5,6 % auf 41,8 Mio. Euro (Vorjahr: 39,6 Mio. Euro). Maßgeblich hierfür waren einmalige Hardware- und Serviceumsätze in Höhe von 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro). Das EBITDA verdoppelte sich auf 4,1 Mio. Euro (Vorjahr 2,0 Mio. Euro). Das Konzernergebnis erhöhte sich deutlich auf 3,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro). Auf Basis der positiven Ergebnisentwicklung erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 34,2 % (31. Dezember 2024: 23,8 %). Die liquiden Mittel stiegen auf 18,7 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 15,0 Mio. Euro).



Strategischer Meilenstein bei KI-Anwendungen erreicht

Exasol ermöglicht die Integration der Anwendungen der künstlichen Intelligenz und des Machine Learning direkt in seine Analytics Engine. Damit können Kunden KI-basierte Datenanalysen sowie komplexe KI-basierte Trainingsmodelle durchführen und die daraus gewonnenen Daten direkt im Data Warehouse von Exasol speichern. Eine zweistellige Anzahl an Kunden nutzt bereits die neuen Funktionalitäten. Insbesondere der Aspekt der Daten-Souveränität spielt eine wichtige Rolle für die Kunden.

Neben der Erweiterung der Analytics Plattform mit KI-Services stand im Geschäftsjahr 2025 die Neuausrichtung des Vertriebs im Mittelpunkt. Exasols Vertriebsorganisation wurde entlang ihrer Fokus-Branchen weiterentwickelt, damit Bestandskunden und potenzielle Neukunden gezielter bedient werden können. Die Neupositionierung des Vertriebs ist ein zentraler Baustein, um das Neukundenwachstum in den nächsten Jahren deutlich zu beschleunigen.



Bestätigung der Prognose für 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Exasol mit einem ARR-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Geschäftsjahr 2025. Wesentliche Treiber sind eine signifikante Reduzierung des ARR-Churns sowie eine Beschleunigung des Neukundengeschäfts. Insbesondere die im Geschäftsjahr 2025 abgeschlossenen strategischen Partnerschaften mit MariaDB, Stackit und Exoscale werden dazu beitragen.

Beim Umsatz erwartet Exasol einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dies ist im Wesentlichen auf die nachlaufenden Effekte des ARR-Rückgangs im Jahr 2025 sowie auf voraussichtlich niedrigere einmalige Umsätze mit Hardware und Services zurückzuführen, die im Geschäftsjahr 2025 außerordentlich hoch ausfielen.

Vor diesem Hintergrund sowie unter Berücksichtigung geplanter Investitionen in Innovation und Technologie geht Exasol von einem EBITDA im Korridor von 3 Mio. Euro bis 4 Mio. Euro aus.

Der Geschäftsbericht 2025 der Exasol AG steht unter https://ir.exasol.com/publications/ als Download zur Verfügung.



Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach.

Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle – Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.



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Tel.: +49 89 125 09 0333

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