EQS-News: Geschäftsjahr 2025: FORVIA HELLA erzielt robuste Finanzergebnisse in anspruchsvollem Marktumfeld

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Geschäftsjahr 2025: FORVIA HELLA erzielt robuste Finanzergebnisse in anspruchsvollem Marktumfeld



19.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Lippstadt (Deutschland)

19. März 2026



Geschäftsjahr 2025: FORVIA HELLA erzielt robuste Finanzergebnisse in anspruchsvollem Marktumfeld

Umsatz wird stabil gehalten: währungsbereinigter Umsatz mit 8,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau; negative Wechselkurseffekte führen zu Umsatzrückgang um 2,1 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro

Kostenmanagement und strukturelle Verbesserungen: Operating Income wächst auf 474 Millionen Euro, Operating Income-Marge erhöht sich auf 6,0Prozent

Signifikante Verbesserung: Netto Cashflow steigt auf 318 Millionen Euro sowie im Verhältnis zum Umsatz auf 4,0 Prozent

Entwicklung der Business Groups: Wachstum im weltweiten Elektronikgeschäft; Licht mit rückläufigem Umsatz; Lifecycle Solutions-Umsatz weitgehend konstant

Auftragseingang von rund 10 Milliarden Euro: mehr als die Hälfte aus den asiatischen und amerikanischen Märkten

Dividendenpolitik wird weiter fortgesetzt: Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,22 Euro je Aktie vorgeschlagen

Prognose 2026: währungsbereinigter Umsatz zwischen rund 7,4 und 7,9 Milliarden Euro, Operating Income-Marge zwischen rund 5,4 und 6,0 Prozent vom Umsatz und Netto Cashflow von mindestens 1,8 Prozent im Verhältnis zum Umsatz erwartet

Die HELLA GmbH & Co. KGaA („FORVIA HELLA“) hat heute die vollständigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht (1. Januar bis 31. Dezember 2025). So hält der währungsbereinigte Umsatz mit 8,0 Milliarden Euro das Niveau des Vorjahres; unter Berücksichtigung negativer Wechselkurseffekte reduzierte sich der Umsatz leicht um 2,1 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro (Vorjahr: 8,0 Milliarden Euro). Im selben Zeitraum steigerte sich die globale Fahrzeugproduktion um 3,9 Prozent. Getragen wurde die Entwicklung der weltweiten Automobilkonjunktur jedoch einzig vom asiatischen Markt, während sich die Produktionszahlen in Europa und Amerika rückläufig entwickelt haben.

Das Operating Income verbesserte sich durch ein erfolgreiches Kostenmanagement und strukturelle Verbesserungen auf 474 Millionen Euro (Vorjahr: 446 Millionen Euro); die Operating Income-Marge erhöht sich auf 6,0 Prozent vom Umsatz (Vorjahr: 5,6 Prozent). Der Netto Cashflow stieg signifikant auf 318 Millionen Euro (Vorjahr: 189 Millionen Euro) sowie im Verhältnis zum Umsatz auf 4,0 Prozent (Vorjahr: 2,4 Prozent).

„Wir haben uns in 2025 sehr robust und widerstandsfähig entwickelt und unseren Unternehmensausblick für das Jahr vollständig eingehalten. Sowohl für Umsatz als auch für Operating Income und Netto Cashflow liegen wir mit unseren Finanzergebnissen am oberen Ende der erwarteten Zielwerte. Auch der erneut sehr hohe Auftragseingang unterstreicht unsere führende Marktposition in relevanten Wachstumsfeldern“, sagt Prof. Dr. Peter Laier, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA. „In einem äußerst anspruchsvollen Branchenumfeld sind diese Ergebnisse umso mehr hervorzuheben. Ich möchte mich daher bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens ausdrücklich bedanken. Ihre Leistungen und ihr Engagement waren die Basis für den Erfolg im vergangenen Jahr.“

Entwicklung der Business Groups: Wachstum im weltweiten Elektronikgeschäft; Licht mit rückläufigem Umsatz; Lifecycle Solutions-Umsatz weitgehend konstant

In der Business Group Elektronik ist der Umsatz um 4,5 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 3,3 Milliarden Euro). Wesentlicher Faktor war die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Radarbereich, einerseits durch neu angelaufene Serienprojekte sowie andererseits durch höhere Volumina bei bestehenden Kundenprojekten. In China und Europa hat FORVIA HELLA von einer gestiegenen Nachfrage nach Fahrzeugzugangssystemen profitiert; zudem hat sich in China das Geschäft mit Low Volt-Batteriemanagementsystemen erfolgreich entwickelt. Das Operating Income der Business Group Elektronik ist auf 269 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr: 226 Millionen Euro), die Operating Income-Marge erhöht sich auf 7,8 Prozent (Vorjahr: 6,9Prozent).

Im Lichtbereich reduzierte sich der Umsatz um 8,3 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 4,0 Milliarden Euro). Dies ist maßgeblich auf den Auslauf verschiedener großvolumiger Serienprojekte in China sowie im amerikanischen Raum zurückzuführen. Zudem hat die Marktschwäche im europäischen Raum die Geschäftsentwicklung des Lichtbereichs beeinträchtigt. Dessen Operating Income ist gegenüber dem Vorjahr auf 106 Millionen Euro zurückgegangen (Vorjahr: 126 Millionen Euro), die Operating Income-Marge reduziert sich auf 2,9 Prozent (Vorjahr: 3,2Prozent).

In der Business Group Lifecycle Solutions blieb der Umsatz mit 1,0 Milliarden Euro weitgehend konstant (Vorjahr: 1,0 Milliarden Euro). Aufgrund eines erweiterten Angebots im asiatischen Raum hat sich vor allem das freie Ersatzteilgeschäft stabil entwickelt. Allerdings wurde sowohl der Land- und Baumaschinenbereich als auch das Werkstattgeschäft von einer anhaltenden Investitionszurückhaltung leicht beeinträchtigt, wenngleich sich das Geschäft in diesen Feldern in der zweiten Hälfte 2025 in großen Teilen wieder stabilisiert hat. Das Operating Income ist im Berichtszeitraum auf 109 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr: 99 Millionen Euro), die Operating Income-Marge erhöht sich auf 11,1 Prozent (Vorjahr: 9,6 Prozent).

Auftragseingang von rund 10 Milliarden Euro, davon mehr als die Hälfte aus den asiatischen und amerikanischen Märkten

Im Geschäftsjahr 2025 hat FORVIA HELLA im Automotivegeschäft erneut einen Auftragseingang von insgesamt rund 10 Milliarden Euro verzeichnet. Dies umfasst unter anderem großvolumige Serienprojekte für intelligente, komplexe Steuerungselektronik, Kundennominierungen für 77 GHz Radarsensorik und Technologien für den digitalen Fahrzeugzugang, ebenso wie für verschiedene Lichtprojekte im europäischen, amerikanischen und asiatischen Raum. Insgesamt stammt mehr als die Hälfte der neu gewonnenen Auftragsvolumina aus den Märkten außerhalb Europas. Die wesentliche strategische Stoßrichtung des Unternehmens, die Geschäftsanteile in den asiatischen und amerikanischen Märkten kontinuierlich auszuweiten, hat FORVIA HELLA im abgelaufenen Jahr somit erfolgreich fortgeführt.

Dividendenpolitik wird weiter fortgesetzt: Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,22 Euro je Aktie vorgeschlagen

Die Unternehmensleitung wird der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2026 vorschlagen, auf Basis der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,22 Euro je Aktie auszuzahlen. Die Ausschüttungssumme läge somit bei insgesamt 24 Millionen Euro. Damit würden im Rahmen der etablierten Dividendenpolitik des Unternehmens wie bisher auch rund 30 Prozent des zurechenbaren Nettoergebnisses an die Aktionärinnen und Aktionäre von FORVIA HELLA ausgeschüttet.

„Strategisch sind wir gut aufgestellt, mittelfristig eröffnet uns das große Chancen“

Für das derzeit laufende Geschäftsjahr 2026 (1. Januar bis 31. Dezember 2026) erwartet FORVIA HELLA einen währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,4 und 7,9 Milliarden Euro sowie eine Operating Income-Marge zwischen rund 5,4 und 6,0 Prozent. Für den Netto Cashflow wird ein Wert von mindestens 1,8 Prozent im Verhältnis zum Umsatz erwartet.

„Wir gehen für 2026 von einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld aus und reflektieren dies in unserer Prognose für das laufende Jahr“ sagt Peter Laier, CEO von FORVIA HELLA. „Strategisch sind wir grundsätzlich gut aufgestellt. Wir besetzen zentrale Markttrends wie softwaredefinierte Fahrzeugarchitekturen, automatisiertes Fahren und Elektromobilität in einer marktführenden Position. In diesem Rahmen setzen wir zudem zielgerichtete strategische Prioritäten. Wir werden unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken, Prozesse und Strukturen vereinfachen. Zudem wollen wir unsere Technologie- und Innovationsführerschaft ausbauen und die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells erhöhen, indem wir die Regionen stärken und unsere Kundenbasis diversifizieren. Dies eröffnet uns mittelfristig große Zukunftschancen.“

Anlässlich der Bekanntgabe der vollständigen Finanzergebnisse für 2025 findet heute, 09.00 Uhr (CET), eine erläuternde Analysten- und Investorenkonferenz in englischer Sprache statt (Link zum Webcast).

Ausgewählte Finanzkennzahlen in Millionen Euro bzw. Prozent vom Umsatz (jeweils 1. Januar bis 31.Dezember):



Geschäftsjahr 2025 Geschäftsjahr 2024 Veränderung Umsatz währungsbereinigt 8.017 8.025 -0,1% Umsatz 7.855 8.025 -2,1% Operating Income 474 446 +6,3% Operating Income

im Verhältnis zum Umsatz 6,0% 5,6% +0,4 Prozentpunkte Netto Cashflow 318 189 +68,0% Netto Cashflow

im Verhältnis zum Umsatz 4,0% 2,4% +1,6 Prozentpunkte

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 ist ab sofort auf der Website der HELLA GmbH & Co. KGaA abrufbar.

Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse

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