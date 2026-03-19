EQS-News: HORNBACH Management AG erweitert Vorstand: Jan Hornbach und Nils Hornbach werden neu berufen – Erich Harsch folgt auf Albrecht Hornbach als Vorstandsvorsitzender

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HORNBACH Management AG erweitert Vorstand: Jan Hornbach und Nils Hornbach werden neu berufen – Erich Harsch folgt auf Albrecht Hornbach als Vorstandsvorsitzender (News mit Zusatzmaterial)



19.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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Bornheim (Pfalz), 19. März 2026.

Der Aufsichtsrat der HORNBACH Management AG hat mit Wirkung zum 1. November 2026 Erich Harsch (64) zum Vorsitzenden des Vorstands berufen. Er folgt Albrecht Hornbach (71), dessen Bestellung am 31. Oktober 2026 vertragsgemäß endet. Albrecht Hornbach hatte frühzeitig gegenüber dem Aufsichtsrat erklärt, sein Mandat nicht erneut verlängern zu wollen und den Generationswechsel einzuleiten. Neben der neuen Funktion bleibt Erich Harsch Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG.

Weiterhin hat der Aufsichtsrat der HORNBACH Management AG Jan Hornbach (43) und Nils Hornbach (37) mit Wirkung zum 1. November 2026 in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Beide sind seit dem 1. Juni 2023 Mitglieder des Vorstands der HORNBACH Baumarkt AG, auch sie bleiben in dieser Funktion tätig.

Die HORNBACH Management AG ist die persönlich haftende Gesellschafterin der börsennotierten HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405); sie führt die Geschäfte der Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die HORNBACH Holding ist die Muttergesellschaft der HORNBACH Baumarkt AG und der HORNBACH Baustoff Union GmbH sowie weiterer Gesellschaften.

Dr. John Feldmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HORNBACH Management AG, erklärt: „Kontinuität und Verlässlichkeit sind fundamental für HORNBACH. Mit der Berufung von Erich Harsch, Jan Hornbach und Nils Hornbach tragen wir dem Rechnung. Als Team, zusammen mit Finanzvorständin Dr. Joanna Kowalska, führen sie das Familienunternehmen erfolgreich weiter in die Zukunft.“

Albrecht Hornbach, Vorsitzender des Vorstands der HORNBACH Management AG, ergänzt: „Wir arbeiten schon seit einiger Zeit an einer Nachfolgeregelung für die familiengeführte Zukunft unserer Unternehmensgruppe. Die Berufung von Jan Hornbach und Nils Hornbach in den Vorstand der Management AG ist die Fortsetzung der Entwicklung, die wir 2023 eingeleitet haben, und ein weiterer Meilenstein. Mit Erich Harsch haben wir einen erfahrenen Manager für den Vorstandsvorsitz gewonnen, der die Fortentwicklung des Unternehmens in die Zukunft mitgestaltet.“

Albrecht Hornbach ist seit 1991 im Unternehmen. 1998 wurde er Vorstandsvorsitzender der Baumarkt AG. 2001 übernahm er den Vorstandsvorsitz der HORNBACH Holding AG. Nach Umstrukturierung stand er seit 2015 durch die Berufung zum Vorstandsvorsitzenden der HORNBACH Management AG an der Spitze der Unternehmensgruppe. Den Prozess des Generationenübergangs in mehreren Etappen gestaltete er seit mehreren Jahren aktiv mit.

Erich Harsch betont: „Als Vorstandsteam bedanken wir uns sehr herzlich beim Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre werden wir fortsetzen. In diesen sehr wechselhaften Zeiten, setzen wir im Management auf ein hohes Maß an Stabilität, um uns ganz auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden konzentrieren und passende Lösungen anbieten zu können.“

Bildunterschrift Pressebild:

Gemeinsam mit CFO Dr. Joanna Kowalska (im Vordergrund) bilden Erich Harsch (links), Jan Hornbach (Mitte) und Nils Hornbach (rechts) ab dem 1. November 2026 das Vorstandsteam der HORNBACH Management AG. Bildquelle: Ulrich Roth



Hinweis

Am Mittwoch, 25. März 2026, veröffentlicht die HORNBACH Gruppe im Rahmen des Trading Statements die vorläufigen, ungeprüften Kennzahlen zum Abschluss des Geschäftsjahrs 2025/2026.



Über die HORNBACH Gruppe

Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 176 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte, Stand 28. Februar 2026) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zur Unternehmensgruppe gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union GmbH, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 40 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2024/25 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2025) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeitende.

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