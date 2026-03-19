EQS-News: Huawei kündigt die Ausweitung des kontaktlosen Curve Pay-Zahlungen auf HUAWEI WATCH-Geräte an

EQS-News: Huawei Consumer Business Group / Schlagwort(e): Produkteinführung

Huawei kündigt die Ausweitung des kontaktlosen Curve Pay-Zahlungen auf HUAWEI WATCH-Geräte an



19.03.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die sichere Tap-to-Pay-Funktion ist nun für Kunden in ganz Europa auf einer wachsenden Auswahl an HUAWEI WATCH-Smartwatches verfügbar

MADRID, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, ein führender Pionier im Bereich der Verbrauchertechnologie, freut sich, die Integration von Curve Pay in sein gesamtes Wearables-Portfolio in Europa bekannt zu geben. Die Funktion ist nun ganz einfach auf der HUAWEI WATCH Ultimate 2, der HUAWEI WATCH GT 6, der HUAWEI WATCH GT 5 und der HUAWEI WATCH FIT 4 verfügbar.

Huawei expands its wearable ecosystem with Curve Pay, bringing secure and convenient tap-to-pay functionality to its latest smartwatches.

Dies folgt auf die Integration von Curve Pay in die kürzlich vorgestellte HUAWEI WATCH GT Runner 2, die über fortschrittliche GPS-Ortungs- und Tracking-Technologie sowie einen intelligenten Marathon-Modus für Profi- und Hobbyläufer verfügt.

Da digitale und kontaktlose Zahlungen für europäische Verbraucher mittlerweile fester Bestandteil des Alltags geworden sind, ist Huawei stolz darauf, bei der Umsetzung dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle einzunehmen. Dies ist ein Kernelement des Engagements des Unternehmens, telefonlose Zahlungen für unterwegs für Alltagsnutzer noch zugänglicher zu machen, ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit oder Komfort einzugehen.

Neben anderen Funktionen erhalten Kunden, die eines der oben genannten Huawei-Modelle nutzen, nun Zugang zu einer Reihe wichtiger Vorteile, darunter:

Direkte Tap-to-Pay-Funktionalität, verfügbar an unzähligen Terminals, sowie weitere Funktionen zur Kartenverwaltung in der App, einschließlich sofortiger Sperrung

Ein „Smart-Wallet"-Erlebnis, das es Kunden ermöglicht, die meisten gängigen Karten in einer einzigen Oberfläche zu bündeln

Sichere Erkennung beim Abnehmen vom Handgelenk, die eine Passcode-Abfrage auslöst, wenn das Gerät entfernt wird

„Die Integration von Curve Pay in unser Wearable-Ökosystem markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer Mission, ein wirklich nahtloses digitales Leben zu schaffen", sagte Rong Tao, European Device Business President von Huawei. „Mit dieser neuen Ergänzung für HUAWEI WATCH-Geräte ermöglichen wir unseren Kunden, die sichere und bequeme Tap-to-Pay-Funktion direkt vom Handgelenk aus zu nutzen, was ihnen mehr Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit verschafft."

Curve Pay ist derzeit für ausgewählte Geräte verfügbar, indem die Curve Pay-App aus der HUAWEI AppGallery, dem App Store, Google Play oder dem Galaxy Store heruntergeladen und anschließend auf einem HUAWEI WATCH-Gerät installiert und mit diesem gekoppelt wird. Es wird erwartet, dass die Verfügbarkeit auf weitere Produkte im Portfolio ausgeweitet wird.

Mehr erfahren

HUAWEI AppGallery: https://appgallery.huawei.com/featured

Erhalten Sie Kurvenlohn: https://www.curve.com

Huawei Wearables: https://consumer.huawei.com/de/wearables

Informationen zu Huawei Consumer BG

Die Produkte und Dienstleistungen von Huawei sind in mehr als 170 Ländern erhältlich und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Vierzehn F&E-Zentren wurden in Ländern auf der ganzen Welt eingerichtet, darunter in Deutschland, Schweden, Indien und China. Huawei Consumer BG ist eine der drei Geschäftseinheiten von Huawei und umfasst Smartphones, PCs und Tablets, Wearables und Cloud-Dienste usw. Das globale Netzwerk von Huawei basiert auf über 30 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern auf der ganzen Welt die neuesten technologischen Fortschritte zu bieten.

Informationen zu Curve Pay

Curve Pay ist eine bahnbrechende digitale Geldbörse, die Ihnen hilft, Geld zu sparen und jede Ihrer Zahlungen zu optimieren. Sie vermeidet versteckte Währungsumrechnungsgebühren, ermöglicht es Ihnen, nach dem Kauf die Karte zu wechseln, und hilft Ihnen, zusätzlich zu Ihren bestehenden Vorteilen noch mehr Prämien zu sammeln. Das Herzstück des Angebots ist die Curve-Pay-Geldbörse, die alle Ihre Karten an einem sicheren Ort vereint und Ihre Finanzen auf Autopilot schaltet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935897/Huawei_CurvePay.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/huawei-kundigt-die-ausweitung-des-kontaktlosen-curve-pay-zahlungen-auf-huawei-watch-gerate-an-302717416.html

19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2294158 19.03.2026 CET/CEST