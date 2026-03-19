EQS-News: IONOS mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2025 – Profitabilität auf Rekordniveau

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IONOS mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2025 – Profitabilität auf Rekordniveau



19.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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+ 310.000 auf 6,63 Mio. Kunden

+ 5,5 % Umsatz auf 1.316,9 Mio. € (+ 6,1 % ohne Währungseffekte)

+ 18,5 % bereinigtes EBITDA auf 485,2 Mio. €

36,8 % bereinigte EBITDA-Marge

Prognose 2026 bestätigt: ca. 530 Mio. € bereinigtes EBITDA bei ca. 7 % Umsatzwachstum (+ 8% ohne Intercompany-Umsätze)

Karlsruhe / Berlin, 19. März 2026. Die IONOS Group SE hat das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Kundenzahl und Profitabilität konnten deutlich gesteigert werden.



Geschäftsverlauf

Die IONOS-Kundenbasis wuchs im Geschäftsjahr 2025 um rund 310.000 auf 6,63 Millionen Kunden (2024: 6,32 Mio. Kunden), und damit deutlich stärker als im Vorjahreszeitraum (2024: +160.000).

Der Umsatz erhöhte sich 2025 um 5,5 % auf 1.316,9 Mio. € (2024: 1.248,1 Mio. €). Ohne Währungseffekte hätte das Wachstum 6,1 % betragen.

Das bereinigte EBITDA stieg 2025 überproportional um 18,5 % auf 485,2 Mio. € (2024: 409,4 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend deutlich von

32,8 % im Vorjahr auf 36,8 %.

Der Vorstand der IONOS Group SE hat im September entschieden, die Sedo GmbH, und somit das Segment „AdTech“, zum Verkauf zu stellen und sich auf die Kerngeschäftsfelder „Web Presence & Productivity“ sowie „Cloud Solutions“ zu fokussieren. Aufgrund dieser Entscheidung wird das Segment „AdTech“ gemäß IFRS 5 separat als nicht-fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen. Die Finanzkennzahlen des Vorjahres wurden entsprechend angepasst.

Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg von 1,02 € im Vorjahr auf 1,53 € in 2025. Ursächlich für den starken Anstieg waren vor allem die höhere Profitabilität sowie niedrigere Finanzierungsaufwendungen.

„2025 war für IONOS erneut ein sehr erfolgreiches Jahr, strategisch und operativ. Wir haben unsere Profitabilität enorm gesteigert und unseren Fokus als Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen weiter geschärft“, sagt Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE. „Gleichzeitig haben wir mit unserem neuen KI-Ökosystem „IONOS Momentum“ erste KI-Anwendungen für Unternehmen jeder Größe einfach nutzbar gemacht. Die Kombination aus anwendbarer KI und unserer sicheren und souveränen europäischen Cloud-Infrastruktur ist der Wachstumsmotor für die kommenden Jahre.“



Ausblick 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet IONOS erneut einen sehr guten Geschäftsverlauf. Insgesamt wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 7 % (2025: 1.316,9 Mio. €) erwartet, bzw. ca. 8 % ohne Berücksichtigung von Intercompany-Umsätzen.

IONOS profitiert dabei von den positiven Umsatzeffekten des Neukundenwachstums im Jahr 2025, das auch 2026 anhalten soll, sowie vom Up- und Cross-Selling an über 6,6 Millionen Bestandskunden. Darüber hinaus sieht die Gesellschaft großes Wachstumspotenzial aus bereits bestehenden, aber insbesondere auch aus neuen KI-Funktionen.

Damit einhergehend plant IONOS eine weitere Steigerung der Profitabilität: Das bereinigte EBITDA soll 2026 auf rund 530 Mio. € steigen (2025: 485,2 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge wird für 2026 zwischen 37 und 38 % erwartet (2025: 36,8 %).

Presse:

Andreas Maurer

press@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957968



Investor Relations:

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