EQS-News: Rational AG trotzt allgemeiner ökonomischer Schwäche und steigert Umsatzerlöse um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro

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Rational AG trotzt allgemeiner ökonomischer Schwäche und steigert Umsatzerlöse um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro



19.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Rational AG trotzt allgemeiner ökonomischer Schwäche und steigert Umsatzerlöse um 6Prozent auf 1,26MilliardenEuro

6 Prozent Umsatzwachstum im Jahr 2025 – währungsbereinigt 8 Prozent Umsatzwachstum

Nordamerika und Europa sind Wachstumsmotoren

EBIT-Marge mit 26,4 Prozent leicht über Vorjahr

16,00 Euro Dividende plus 4,00 Euro Sonderdividende je Aktie vorgeschlagen

Mittleres bis hohes prozentuales Umsatzwachswachstum und 25–26 Prozent EBIT-Marge für 2026 erwartet

Landsberg am Lech, 19. März 2026 2025 war erneut ein erfolgreiches Jahr für die Rational AG. Mit einem Umsatzplus von 6 Prozent im Vorjahresvergleich gelang es dem Landsberger Unternehmen, auf den langfristigen Wachstumspfad zurückzukehren. „Der konsequente Ausbau unserer weltweiten Vertriebsorganisationen in den letzten drei Jahren – dieser hatte in den Krisenjahre 2020 bis 2022 gestockt – schlug sich ab dem zweiten Quartal 2025 in höheren Wachstumsraten nieder“, erläutert CEO Dr. Peter Stadelmann. „Das zeigt, dass wir selbst in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld wachsen können“, ergänzt er. Bereinigt man die Umsatzerlöse um negative Währungseffekte, ergibt sich sogar ein organisches Wachstum von 8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024. Das Unternehmen, das sich selbst als Weltmarktführer für multifunktionale, intelligente Kochsysteme bezeichnet, legte am Morgen des 19. März 2026 den Geschäftsbericht für 2025 vor.

Umsatzerlöse wachsen auf 1,26 Milliarden Euro

Nach einem starken Endspurt steht mit dem vierten Quartal 2025 erneut ein Rekordquartal in den Büchern. Auf 341,3 Millionen Euro summierten sich die Umsatzerlöse und lagen damit 7 Prozent über dem Vergleichsquartal des Vorjahres (Vj. 318,0 Millionen Euro). „Im vierten Quartal trafen uns die Währungseffekte am stärksten, währungsneutral schafften wir sogar eine Steigerungsrate von 11 Prozent“, ist CFO Jörg Walter zufrieden.

Der Umsatz im gesamten Jahr 2025 wuchs um 6 Prozent beziehungsweise 66 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Wie auch schon im Vorjahr waren besonders die beiden größten Regionen Europa (ohne Deutschland) und Nordamerika mit einem Umsatzplus von 9 Prozent beziehungsweise 8 Prozent die Wachstumsmotoren. In Nordamerika konnte RATIONAL dem anhaltend schwachen Marktumfeld erfolgreich entgegenwirken. In Lateinamerika überschritten die Umsatzerlöse den Vorjahreswert um 6 Prozent. In Deutschland konnte das Unternehmen ein Wachstum von 4 Prozent verzeichnen. Asien lag in Summe rund 11 Prozent unter Vorjahr.

Die Produktgruppe iCombi übertraf den Vorjahreswert der Umsatzerlöse um 5 Prozent. Mit einem Plus von 10 Prozent stiegen die Umsätze der Produktgruppe iVario besonders erfreulich. „Wir sind glücklich, unseren französischen Kollegen zum erstmaligen Übertreffen der Marke von mehr als 10.000 verkauften Kochsystemen pro Jahr gratulieren zu dürfen, das ist ein wichtiger Meilenstein“, ist CEO Stadelmann erfreut.

Zusatzzölle durch konsequentes Kostenmanagement und niedrigere Beschaffungskosten kompensiert

Auch das Landsberger Unternehmen war im Jahr 2025 wesentlich von den US-Zöllen betroffen, da die Kochsysteme ausschließlich in Deutschland und Frankreich produziert und in die USA importiert werden. „Mit einem Umsatzanteil von 20 Prozent sind die Vereinigten Staaten unser größter Einzelmarkt. Die zusätzlichen Zollkosten von rund 13 Millionen Euro konnten wir durch niedrigere Material- und Rohstoffkosten sowie einem konsequenten Kostenmanagement weitgehend kompensieren“, erklärt CFO Walter. So ist es gelungen, die Rohertragsmarge besser als erwartet nahezu auf Vorjahresniveau bei 59,0 Prozent (Vj. 59,2 Prozent) zu halten.

„Im Rahmen unseres Effizienzprogramms haben wir insbesondere die Aufwendungen für Verwaltung und zentrale Funktionen stabil gehalten und die Kosten für Vertrieb, Kundenservice und die Produktentwicklung gezielt ausgeweitet“, führt der CFO weiter aus. Diesen Kurs will das Unternehmen fortführen, um weiter zu wachsen und die Markt- und Technologieführerschaft weiter zu festigen.

Insgesamt sind die operativen Kosten um rund 7 Prozent erhöht worden. Das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) stieg – wie die Umsatzerlöse – um rund 6 Prozent auf 333 Millionen Euro. Daraus resultierte eine Marge leicht über Vorjahresniveau von 26,4 Prozent (Vj. 26,3 Prozent).

16,00 Euro Dividende plus 4,00 Euro Sonderdividende je Aktie vorgeschlagen

Aufgrund der positiven Geschäfts- und Ertragsentwicklung, der guten Liquiditätssituation sowie guter Aussichten für das Geschäftsjahr 2026, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 29. April 2026 eine Dividende in Höhe von 16,00 Euro zuzüglich einer Sonderdividende von 4,00 Euro je Aktie vor. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtausschüttung von 227,4 Millionen Euro. Auch nach der Ausschüttung bleibt laut Rational ausreichend Liquidität im Unternehmen. „Wir möchten unsere Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg teilhaben lassen. Unsere finanzielle Stabilität als Unternehmen ohne Bankschulden erlaubt uns das auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten“, erläutert CFO Jörg Walter die Situation. Die Ausschüttungsquote von 90 Prozent des Konzernjahresüberschusses liegt aufgrund der Sonderdividende über dem langjährigen Mittel von rund 70 Prozent. Die Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs 2025 erreicht damit 3,0 Prozent.

Über 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit

„Der Erfolg von Rational basiert auf unserem qualifizierten und hochmotivierten Personal. Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2025 beschäftigten wir 2.838 Menschen weltweit, sogenannte Unternehmer im Unternehmen (U.i.U.), davon rund 1.550 in Deutschland. Rund 630 Mitarbeiter sind im Vertrieb tätig. Wir haben unsere Vertriebsmannschaft 2025 gezielt ausgebaut und werden unser Vertriebsteam auch in Zukunft weiter verstärken“, blickt Vorstandschef Stadelmann nach vorn.

50 Jahre Kombidämpfer – 50 Jahre Weltmarktführer für professionelle Kochsysteme

1976 erblickte der erste Kombidämpfer das Licht der Welt. Die Einführung des Rational CD 101 vor 50 Jahren war der Start einer Revolution in der Profiküche, die Vereinigung von Heißluft und Dampf in einem Gerät. „Wir haben die Technologie kontinuierlich, immer orientiert am Kundennutzen weiterentwickelt“, erklärt Peter Stadelmann. „Wir haben sie mit dem SelfCookingCenter im Jahr 2004 intelligenter und mit dem iHexagon schneller gemacht – so ist für jeden Kunden das richtige Kochsystem verfügbar“, ergänzt er. Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum haben die Landsberger der iCombi-Familie ein weiteres Mitglied hinzugefügt. Erst letzte Woche wurde über die Einführung des iCombi One, eines einfacheren Kombidämpfers ausschließlich für den chinesischen Markt, berichtet. Einen tieferen Einblick in die Historie der Kombidämpfertechnologie liefert das Unternehmen auf der Jubiläumswebsite „rat.ag/kombidämpfer-50“.

Prognose 2026

„Die für unsere Geschäftsentwicklung relevanten Trends sind weiterhin intakt. Zudem haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und die Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Wir erwarten deshalb mittel- bis langfristig Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich“, prognostiziert CEO Stadelmann. „Und aufgrund der positiven Geschäftsgrundlagen gehen wir für das Geschäftsjahr 2026 ebenso von einem Umsatzwachstum in diesem Bereich aus“, ergänzt er.

Rational plant für 2026 erneut, die Kosten für kundennahe Funktionen gezielt auszuweiten. Aufgrund der erwarteten höheren Zollkosten, negativer Währungseffekte und gegenläufigen, positiven Effekten aus Preiserhöhungen geht der Vorstand insgesamt von einem überproportionalen Kostenanstieg und damit einer etwas niedrigeren EBIT-Marge aus. Die Planungssicherheit ist durch die Entwicklungen der vergangenen Wochen jedoch stark eingeschränkt. „Der Ausbruch des Irankriegs mit starken Auswirkungen auf Energie- und Rohstoffkosten und die Infragestellung der Rechtmäßigkeit der US-Zölle durch den US Supreme Court machen Kostenprognosen aus heutiger Sicht schwierig“, gibt sich CFO Walter vorsichtig. „Mittel- bis langfristig halten wir EBIT-Margen im Bereich zwischen 25 und 26 Prozent für realistisch und mit dieser Größenordnung planen wir auch für das Jahr 2026“, schließt er.

Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail: ir@rational-online.com

rational-online.com

Redaktionshinweis:

Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen.

Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Kunden, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet RATIONAL eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services.

Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2025 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.260 Millionen Euro Umsatz, 333 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 80 Prozent Eigenkapitalquote.



Angaben in Millionen Euro GJ 2025 GJ 2024 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 1.259,6 1.193,5 +6 Bruttoergebnis vom Umsatz 743,4 706,6 +5 Rohertragsmarge in Prozent 59,0 59,2 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 332,6 314,2 +6 EBIT-Marge in Prozent 26,4 26,3 - Ergebnis nach Steuern 253,8 250,5 +1 Gewinn je Aktie in Euro 22,33 22,03 +1

Angaben in Millionen Euro Q4 2025 Q4 2024 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 341,3 318,0 +7 Bruttoergebnis vom Umsatz 204,3 190,6 +7 Rohertragsmarge in Prozent 59,9 59,9 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 98,3 87,6 +12 EBIT-Marge in Prozent 28,8 27,6 - Ergebnis nach Steuern 70,8 71,8 -2 Gewinn je Aktie in Euro 6,22 6,23 -2

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