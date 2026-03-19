EQS-News: SGL Carbon: Restrukturierung sichert Ergebnisprognose und schafft Basis für neues Wachstum

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SGL Carbon: Restrukturierung sichert Ergebnisprognose und schafft Basis für neues Wachstum



19.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SGL Carbon: Restrukturierung sichert Ergebnisprognose und schafft Basis für neues Wachstum

Bereinigtes EBITDA mit 135,0 Mio. € innerhalb der gegebenen Prognose für 2025

Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers erfolgreich umgesetzt

Weiterhin zurückhaltende Nachfrage aus wichtigen Märkten wie der Halbleiter- und Automobilindustrie

Entwicklung neuer Absatzmärkte im Fokus für 2026

Eintritt in neue strategische Marktsegmente sichert zukünftiges Wachstum

Wiesbaden, 19. März 2026. Der Ausstieg aus defizitären Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers sowie die anhaltende Nachfrageschwäche im Markt-segment Halbleiter belasteten die Umsatzentwicklung der SGL Carbon im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025. Der Konzernumsatz verminderte sich entsprechend um 17,2 % auf 850,2 Mio. € (2024: 1026,4 Mio. €).



Durch die fehlenden Umsatzbeiträge stand die Sicherung der Profitabilität durch schnell und konsequent umgesetzte Kostensenkungsmaßnahmen im Fokus der Gesellschaft. Mit 135,0 Mio. € lag das bereinigte EBITDA 17,1 % unterhalb des Vorjahreswertes von 162,9 Mio. €, jedoch innerhalb der Erwartungen für 2025 von 130 bis 150 Mio. €. So konnte die bereinigte EBITDA-Marge mit 15,9 % auf Vorjahresniveau (2024: 15,9 %) gehalten werden.



Umsatzentwicklung

Der Umsatzrückgang im Konzern ist im Wesentlichen auf negative Volumeneffekte zurückzu-führen, zu denen alle vier operativen Geschäftsbereiche beigetragen haben. Insbesondere niedrigere Umsätze mit Kunden der Halbleiterindustrie im Geschäftsbereich Graphite Solutions (GS) belasteten den Konzernumsatz. Die GS verzeichnete mit 442,3 Mio. € einen um 96,7 Mio. € niedrigeren Umsatz als im Vorjahr. Der Umsatz des Geschäftsbereichs Carbon Fibers verminderte sich aufgrund des Ausstiegs aus defizitären Geschäftsaktivitäten um 60,9 Mio. € auf 148,9 Mio. €. Auch Process Technology (PT) konnte das hohe Umsatzniveau des Vorjahres nicht halten. Der PT-Umsatz verminderte sich leicht um 7,4 Mio. € auf 130,9 Mio. €. Belastet durch die hohe Unsicherheit in der Automobilindustrie und damit verbundene geringere Bestellvolumina sank auch der Umsatz des Geschäftsbereichs Composite Solutions (CS) um 15,8 Mio. € auf 108,8 Mio. €.



Ergebnisentwicklung

Vor allem die fehlenden margenstarken Halbleiterumsätze der Graphite Solutions (GS) belasteten das bereinigte EBITDA des Konzerns. Nach 131,0 Mio. € im Vorjahr erzielte die GS in 2025 ein bereinigtes EBITDA von 81,1 Mio. €. Im Gegenzug verbesserte sich das bereinigte EBITDA der Carbon Fibers (CF) aufgrund der Restrukturierung von minus 11,0 Mio. € im Vorjahr auf 14,1 Mio. € in der Berichtsperiode. Dazu beigetragen haben eine deutliche Reduzierung der Fixkosten und ein striktes Kostenmanagement. Leicht verminderte sich auch das bereinigte EBITDA der Process Technology von 33,0 Mio. € im Vorjahr auf 31,8 Mio. €. Eine geringere Fixkostenabdeckung aufgrund der verminderten Auslastung belasteten das bereinigte EBITDA der Composite Solutions (CS). Das bereinigte EBITDA der CS sank im Berichtszeitraum auf 11,4 Mio. € nach 18,2 Mio. € im Vorjahr.



Die Ergebnisentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde durch Einmaleffekte und Sondereinflüsse von insgesamt minus 92,8 Mio. € stark beeinflusst (2024: minus 118,5 Mio. €). Diese beinhalten insbesondere Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 65,8 Mio. €, hauptsächlich aus der Restrukturierung des Geschäftsbereichs CF mit einem Anteil von 59,8 Mio. €. Des Weiteren enthalten die Einmaleffekte und Sondereinflüsse Wertminderungen auf das Anlagevermögen von insgesamt 23,6 Mio. €. Nach diesen Bereinigungen sowie Abschreibungen von 53,4 Mio. € (2024: 58,7 Mio. €) ergab sich in 2025 ein EBIT von minus 11,2 Mio. € (2024: minus 14,3 Mio. €).



Unter Berücksichtigung des leicht verbesserten Finanzergebnisses von minus 30,4 Mio. € (2024: minus 32,6 Mio. €) sowie des Steueraufwands von 36,7 Mio. € (2024: 32,5 Mio. €) ergab sich aufgrund der umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen und damit verbundenen Sondereffekten ein negatives Konzernergebnis von minus 79,2 Mio. € (2024: minus 80,3 Mio. €).



Nettofinanzschulden, Eigenkapital und Free Cashflow

Im Geschäftsjahr 2025 konnten die Nettofinanzschulden um 8,6 % auf 98,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahresende (2024: 108,2 Mio. €) reduziert werden. Der Verschuldungsfaktor lag zum 31.12.2025 stabil bei 0,7 (2024: 0,7). Trotz des negativen Konzernergebnisses von 79,2 Mio. € und den darin enthaltenenen restrukturierungsbedingten Wertminderungen auf Sachanlagen in Höhe von 23,6 Mio. € sowie aus der Wertberichtigung aktivierter latenter Steuern in den USA von 32,5 Mio. € blieb die Eigenkapitalquote mit 39,2 % solide (2024: 41,5 %).



Die Stabilität der Finanzstruktur der SGL Carbon zeigt sich auch im Free Cashflow, der trotz vorgenommener Zahlungen resultierend aus der Restrukturierung der Carbonfaser-Aktivitäten, insbesondere die Schließung der Werke in Portugal und in den USA, mit 37,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben ist (2024: 38,7 Mio. €). In Summe ist damit die Restrukturierung auch liquiditätsmäßig nahezu abgeschlossen.



Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

Für das Jahr 2026 gehen wir von unverändert unsicheren geopolitischen Rahmenbedingungen und unterschiedlichen Entwicklungen in unseren wesentlichen Absatzmärkten aus. Nach einer schwachen Nachfrage für unsere Produkte aus der Halbleiterindustrie in 2025 gehen wir, aufgrund weiterhin hoher Lagerbestände bei unseren Kunden, auch für 2026 nicht von einer Erholung in diesem Geschäftsbereich aus. Auch für das Marktsegment Automotive erwarten wir eine geringere Dynamik. Insbesondere bestehende Handelshemmnisse und der zunehmende Wettbewerb aus Asien können zu einer geringeren Nachfrage nach unseren Produkten für Automobilanwendungen führen. Eine ähnliche Entwicklung erwarten wir auch für die europäische Chemieindustrie. Hier belasten insbesondere hohe Herstellungskosten und regulatorische Auflagen die Produktionsstandorte in Europa und führen teilweise zu Verschiebungen von neuen Projekten und Investitionen. Für unsere anderen bestehenden Marktsegmente, vor allem unsere industriellen Anwendungen, gehen wir für 2026 aufgrund der allgemein herrschenden Rahmenbedingungen von einer stagnierenden Entwicklung aus.



Für die Umsatzprognose des Geschäftsjahres 2026 ist zu berücksichtigen, dass sich der Ganzjahreseffekt aus der Beendigung defizitärer Geschäftsaktivitäten im Bereich Carbon Fibers Mitte 2025 vollständig erst im Umsatz 2026 widerspiegeln wird. Entsprechend der Erwartungen in unseren bestehenden Absatzmärkten sowie weitestgehend unveränderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen gehen wir für das Geschäftsjahr 2026 von einem Konzernumsatz zwischen 720 bis 770 Mio. € (2025: 850,2 Mio. €) sowie einem bereinigten EBITDA (EBITDApre) zwischen 110 bis 130 Mio. € aus. Ferner wollen wir, wie in den Vorjahren, erneut einen positiven Free Cashflow erzielen, der sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen wird (2025: 37,0 Mio. €).



Wachstumsstrategie „SGL Growth 2030“

Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit in 2026 und den Folgejahren ist die Entwicklung und der Eintritt in neue Wachstumsfelder. Mit der Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen und Anpassung der SGL-Strukturen an die neue Unternehmensgröße haben wir eine zukunftsfähige Plattform geschaffen, um auf Basis unseres robusten Kerngeschäfts Wachstumschancen in bestehenden und neuen Märkten bestmöglich für uns zu nutzen.



Unsere Unternehmensstrategie basiert auf drei Säulen: Weitere Marktdurchdringung in bereits bestehenden Märkten , z.B. der Halbleiterindustrie

, z.B. der Halbleiterindustrie Fokussierter Ausbau unserer Position in neuen Marktsegmenten mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial mit bestehenden Materialien und Produkten

mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial mit bestehenden Materialien und Produkten Erweiterung unseres Produktportfolios durch Innovationen in bestehenden und neuen Werkstoffen Neben unserem Kerngeschäft haben wir neue Anwendungen identifiziert, die zukünftige Wachstumsperspektiven für unser Unternehmen bieten. Dabei konzentrieren wir uns auf drei Wachstumsfelder: Materialien für die Energiegewinnung. Dies sind insbesondere zertifizierte Spezialgraphite für kleine, modulare Kernreaktoren (SMRs) . Für diese innovative Industrie kann SGL Carbon alle Arten des benötigten Graphites bereitstellen. Ein erster Erfolg ist die Zusammenarbeit mit X-energy in den USA, einem der führenden SMR-Technologieentwickler.

. Für diese innovative Industrie kann SGL Carbon alle Arten des benötigten Graphites bereitstellen. Ein erster Erfolg ist die Zusammenarbeit mit X-energy in den USA, einem der führenden SMR-Technologieentwickler. Unsere Fähigkeiten sowie langjährige Erfahrungen als Zulieferer der Automobilindustrie ermöglichen ein erhebliches Wachstumspotenzial im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie . Der zukünftig steigende Bedarf an Kompositmaterialien, z.B. für Drohnenkomponenten, Militärfahrzeugbauteile oder Schutzausrüstung, bietet eine Vielzahl von möglichen Anwendungen für unsere Materialien.

. Der zukünftig steigende Bedarf an Kompositmaterialien, z.B. für Drohnenkomponenten, Militärfahrzeugbauteile oder Schutzausrüstung, bietet eine Vielzahl von möglichen Anwendungen für unsere Materialien. Ein weiterer identifizierter Wachstumsmarkt ist die Luft- und Raumfahrtindustrie. Wir verfügen bereits über qualifizierte Werkstoffe und liefern seit mehreren Jahren Carbonfasermaterialien und -bauteile in die Flugzeugindustrie. Neben der Luftfahrt bietet die Raumfahrt Wachstumspotenzial für SGL Carbon. Auch hier werden hitze- und druckresistente Materialien, z.B. für den Bau von Trägerraketen für den Satellitentransport oder Hitzeschilde, benötigt.

Vervollständigt wird unsere Wachstumsstrategie durch die Entwicklung neuer Materiallösungen entsprechend der Anforderungen unserer Kunden. Insbesondere in den Produktbereichen Beschichtungen für die Halbleiterindustrie als auch bei Naturfasergelegen für die Automobilindustrie sehen wir weiteres zukünftiges Potenzial.



„Mit der Fokussierung unseres bestehenden Portfolios, der robusten Bilanz- und Finanzierungsstruktur sowie der ausgewiesenen Erfahrung und Expertise unserer Mitarbeitenden verfügen wir über die Basis für profitables organisches und anorganisches Wachstum. Unser langfristiges Ziel ist es, SGL Carbon als einen der führenden Anbieter für Hochleistungsmaterialien zu etablieren. Dabei ist unsere Ambition, mit einem attraktiven und ertragsstarken Portfolio bis 2030 wieder ein Milliarden-Umsatz-Unternehmen zu werden,“ betont Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon.



Weitere Details zur Geschäftsentwicklung 2025, zur Prognose 2026 sowie der SGL-Wachstumsstrategie „SGL Growth 2030“ können dem





Kennzahlen 2025



(in Mio. €) 2025 2024 Veränd. Veränd. in % Konzernumsatz 850,2 1.026,4 -176,2 -17,2% Graphite Solutions 442,3 539,0 -96,7 -17,9% Process Technology 130,9 138,3 -7,4 -5,4% Carbon Fibers 148,9 209,8 -60,9 -29,0% Composite Solutions 108,8 124,6 -15,8 -12,7% Corporate 19,3 14,7 4,6 31,3% EBITDA bereinigt* 135,0 162,9 -27,9 -17,1% Graphite Solutions 81,1 131,0 -49,9 -38,1% Process Technology 31,8 33,0 -1,2 -3,6% Carbon Fibers 14,1 -11,0 25,1 -- Composite Solutions 11,4 18,2 -6,8 -37,4% Corporate -3,4 -8,3 4,9 -59,0% Konzernergebnis

(Anteilseigner des Mutterunternehmens) -79,2 -80,3 1,1 1,4% Free Cashflow 37,0 38,7 -1,7 -4,4% * EBITDA bereinigt: Um Einmaleffekte und Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.



31.12.2025 31.12.2024 Veränd. Veränd. in % Eigenkapitalquote (in %) 39,2% 41,5% -2.3%-Punkte Nettofinanzschulden (in Mio. €) 98,9 108,2 -9,3 -8,6% ROCE (EBIT bereinigt) (in %) 9,8% 11,4% -1.6%-Punkte



Prognose 2026

(in Mio. €) 2026

Prognose 2025

IST Konzernumsatz 720- 770 850,2 EBITDA bereinigt 110 - 130 135,0 Kapitalrendite (ROCE EBIT bereinigt ) 9% - 10% 9,8 Free Cashflow auf Vorjahresniveau 37,0

„Leicht“ = eine prozentuale Veränderung zum Vorjahr von bis zu 10 %

„Deutlich“ = eine prozentuale Veränderung zum Vorjahr mehr als 10 %





































Über SGL Carbon

SGL Carbon ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das sich auf Produkte und Lösungen aus Kohlenstoff, Graphit und Verbundwerkstoffen für Anwendungen mit außergewöhnlich hohen Anforderungen spezialisiert hat. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte kommen in zukunftsweisenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Energiegewinnung, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik sowie bei der Herstellung von Brennstoffzellen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und eine Vielzahl industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2025 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von 850 Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 29 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter





Wichtiger Hinweis:

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.









SGL Carbon SE

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Wiesbaden, 19. März 2026. Der Ausstieg aus defizitären Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers sowie die anhaltende Nachfrageschwäche im Markt-segment Halbleiter belasteten die Umsatzentwicklung der SGL Carbon im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025. Der Konzernumsatz verminderte sich entsprechend um 17,2 % auf 850,2 Mio. € (2024: 1026,4 Mio. €).Durch die fehlenden Umsatzbeiträge stand die Sicherung der Profitabilität durch schnell und konsequent umgesetzte Kostensenkungsmaßnahmen im Fokus der Gesellschaft. Mit 135,0 Mio. € lag das bereinigte EBITDA 17,1 % unterhalb des Vorjahreswertes von 162,9 Mio. €, jedoch innerhalb der Erwartungen für 2025 von 130 bis 150 Mio. €. So konnte die bereinigte EBITDA-Marge mit 15,9 % auf Vorjahresniveau (2024: 15,9 %) gehalten werden.UmsatzentwicklungDer Umsatzrückgang im Konzern ist im Wesentlichen auf negative Volumeneffekte zurückzu-führen, zu denen alle vier operativen Geschäftsbereiche beigetragen haben. Insbesondere niedrigere Umsätze mit Kunden der Halbleiterindustrie im Geschäftsbereich Graphite Solutions (GS) belasteten den Konzernumsatz. Die GS verzeichnete mit 442,3 Mio. € einen um 96,7 Mio. € niedrigeren Umsatz als im Vorjahr. Der Umsatz des Geschäftsbereichs Carbon Fibers verminderte sich aufgrund des Ausstiegs aus defizitären Geschäftsaktivitäten um 60,9 Mio. € auf 148,9 Mio. €. Auch Process Technology (PT) konnte das hohe Umsatzniveau des Vorjahres nicht halten. Der PT-Umsatz verminderte sich leicht um 7,4 Mio. € auf 130,9 Mio. €. Belastet durch die hohe Unsicherheit in der Automobilindustrie und damit verbundene geringere Bestellvolumina sank auch der Umsatz des Geschäftsbereichs Composite Solutions (CS) um 15,8 Mio. € auf 108,8 Mio. €.ErgebnisentwicklungVor allem die fehlenden margenstarken Halbleiterumsätze der Graphite Solutions (GS) belasteten das bereinigte EBITDA des Konzerns. Nach 131,0 Mio. € im Vorjahr erzielte die GS in 2025 ein bereinigtes EBITDA von 81,1 Mio. €. Im Gegenzug verbesserte sich das bereinigte EBITDA der Carbon Fibers (CF) aufgrund der Restrukturierung von minus 11,0 Mio. € im Vorjahr auf 14,1 Mio. € in der Berichtsperiode. Dazu beigetragen haben eine deutliche Reduzierung der Fixkosten und ein striktes Kostenmanagement. Leicht verminderte sich auch das bereinigte EBITDA der Process Technology von 33,0 Mio. € im Vorjahr auf 31,8 Mio. €. Eine geringere Fixkostenabdeckung aufgrund der verminderten Auslastung belasteten das bereinigte EBITDA der Composite Solutions (CS). Das bereinigte EBITDA der CS sank im Berichtszeitraum auf 11,4 Mio. € nach 18,2 Mio. € im Vorjahr.Die Ergebnisentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde durch Einmaleffekte und Sondereinflüsse von insgesamt minus 92,8 Mio. € stark beeinflusst (2024: minus 118,5 Mio. €). Diese beinhalten insbesondere Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 65,8 Mio. €, hauptsächlich aus der Restrukturierung des Geschäftsbereichs CF mit einem Anteil von 59,8 Mio. €. Des Weiteren enthalten die Einmaleffekte und Sondereinflüsse Wertminderungen auf das Anlagevermögen von insgesamt 23,6 Mio. €. Nach diesen Bereinigungen sowie Abschreibungen von 53,4 Mio. € (2024: 58,7 Mio. €) ergab sich in 2025 ein EBIT von minus 11,2 Mio. € (2024: minus 14,3 Mio. €).Unter Berücksichtigung des leicht verbesserten Finanzergebnisses von minus 30,4 Mio. € (2024: minus 32,6 Mio. €) sowie des Steueraufwands von 36,7 Mio. € (2024: 32,5 Mio. €) ergab sich aufgrund der umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen und damit verbundenen Sondereffekten ein negatives Konzernergebnis von minus 79,2 Mio. € (2024: minus 80,3 Mio. €).Nettofinanzschulden, Eigenkapital und Free CashflowIm Geschäftsjahr 2025 konnten die Nettofinanzschulden um 8,6 % auf 98,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahresende (2024: 108,2 Mio. €) reduziert werden. Der Verschuldungsfaktor lag zum 31.12.2025 stabil bei 0,7 (2024: 0,7). Trotz des negativen Konzernergebnisses von 79,2 Mio. € und den darin enthaltenenen restrukturierungsbedingten Wertminderungen auf Sachanlagen in Höhe von 23,6 Mio. € sowie aus der Wertberichtigung aktivierter latenter Steuern in den USA von 32,5 Mio. € blieb die Eigenkapitalquote mit 39,2 % solide (2024: 41,5 %).Die Stabilität der Finanzstruktur der SGL Carbon zeigt sich auch im Free Cashflow, der trotz vorgenommener Zahlungen resultierend aus der Restrukturierung der Carbonfaser-Aktivitäten, insbesondere die Schließung der Werke in Portugal und in den USA, mit 37,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben ist (2024: 38,7 Mio. €). In Summe ist damit die Restrukturierung auch liquiditätsmäßig nahezu abgeschlossen.Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026Für das Jahr 2026 gehen wir von unverändert unsicheren geopolitischen Rahmenbedingungen und unterschiedlichen Entwicklungen in unseren wesentlichen Absatzmärkten aus. Nach einer schwachen Nachfrage für unsere Produkte aus der Halbleiterindustrie in 2025 gehen wir, aufgrund weiterhin hoher Lagerbestände bei unseren Kunden, auch für 2026 nicht von einer Erholung in diesem Geschäftsbereich aus. Auch für das Marktsegment Automotive erwarten wir eine geringere Dynamik. Insbesondere bestehende Handelshemmnisse und der zunehmende Wettbewerb aus Asien können zu einer geringeren Nachfrage nach unseren Produkten für Automobilanwendungen führen. Eine ähnliche Entwicklung erwarten wir auch für die europäische Chemieindustrie. Hier belasten insbesondere hohe Herstellungskosten und regulatorische Auflagen die Produktionsstandorte in Europa und führen teilweise zu Verschiebungen von neuen Projekten und Investitionen. Für unsere anderen bestehenden Marktsegmente, vor allem unsere industriellen Anwendungen, gehen wir für 2026 aufgrund der allgemein herrschenden Rahmenbedingungen von einer stagnierenden Entwicklung aus.Für die Umsatzprognose des Geschäftsjahres 2026 ist zu berücksichtigen, dass sich der Ganzjahreseffekt aus der Beendigung defizitärer Geschäftsaktivitäten im Bereich Carbon Fibers Mitte 2025 vollständig erst im Umsatz 2026 widerspiegeln wird. Entsprechend der Erwartungen in unseren bestehenden Absatzmärkten sowie weitestgehend unveränderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen gehen wir für das Geschäftsjahr 2026 von einem Konzernumsatz zwischen 720 bis 770 Mio. € (2025: 850,2 Mio. €) sowie einem bereinigten EBITDA (EBITDApre) zwischen 110 bis 130 Mio. € aus. Ferner wollen wir, wie in den Vorjahren, erneut einen positiven Free Cashflow erzielen, der sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen wird (2025: 37,0 Mio. €).Wachstumsstrategie „SGL Growth 2030“Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit in 2026 und den Folgejahren ist die Entwicklung und der Eintritt in neue Wachstumsfelder. Mit der Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen und Anpassung der SGL-Strukturen an die neue Unternehmensgröße haben wir eine zukunftsfähige Plattform geschaffen, um auf Basis unseres robusten Kerngeschäfts Wachstumschancen in bestehenden und neuen Märkten bestmöglich für uns zu nutzen.Unsere Unternehmensstrategie basiert auf drei Säulen:Neben unserem Kerngeschäft haben wir neue Anwendungen identifiziert, die zukünftige Wachstumsperspektiven für unser Unternehmen bieten. Dabei konzentrieren wir uns auf drei Wachstumsfelder:Vervollständigt wird unsere Wachstumsstrategie durch die Entwicklung neuer Materiallösungen entsprechend der Anforderungen unserer Kunden. Insbesondere in den Produktbereichen Beschichtungen für die Halbleiterindustrie als auch bei Naturfasergelegen für die Automobilindustrie sehen wir weiteres zukünftiges Potenzial.„Mit der Fokussierung unseres bestehenden Portfolios, der robusten Bilanz- und Finanzierungsstruktur sowie der ausgewiesenen Erfahrung und Expertise unserer Mitarbeitenden verfügen wir über die Basis für profitables organisches und anorganisches Wachstum. Unser langfristiges Ziel ist es, SGL Carbon als einen der führenden Anbieter für Hochleistungsmaterialien zu etablieren. Dabei ist unsere Ambition, mit einem attraktiven und ertragsstarken Portfolio bis 2030 wieder ein Milliarden-Umsatz-Unternehmen zu werden,“ betont Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon.Weitere Details zur Geschäftsentwicklung 2025, zur Prognose 2026 sowie der SGL-Wachstumsstrategie „SGL Growth 2030“ können dem Geschäftsbericht der SGL Carbon entnommen werden.Kennzahlen 2025Prognose 2026„Leicht“ = eine prozentuale Veränderung zum Vorjahr von bis zu 10 %„Deutlich“ = eine prozentuale Veränderung zum Vorjahr mehr als 10 %SGL Carbon ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das sich auf Produkte und Lösungen aus Kohlenstoff, Graphit und Verbundwerkstoffen für Anwendungen mit außergewöhnlich hohen Anforderungen spezialisiert hat. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte kommen in zukunftsweisenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Energiegewinnung, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik sowie bei der Herstellung von Brennstoffzellen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und eine Vielzahl industrielle Anwendungen.Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. Eine Auswahl an Pressefotos zum Download finden Sie hier: https://www.sglcarbon.com/newsroom/pressefotos/ Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.SGL Carbon SEClaudia Kellert – Head of Investor Relations,Communications and Corp. SustainabilitySöhnleinstraße 865201 WiesbadenTelefon +49 611 6029-100

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