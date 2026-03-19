EQS-News: Ulrike Brouzi übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrats der Salzgitter AG

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Ulrike Brouzi übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrats der Salzgitter AG



19.03.2026 / 10:30 CET/CEST

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Salzgitter. In seiner ordentlichen Sitzung am 19.03.2026 hat der Aufsichtsrat der Salzgitter AG Ulrike Brouzi (60) zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ihre Amtszeit beginnt mit sofortiger Wirkung.

Ulrike Brouzi ist seit dem 23.05.2013 Mitglied des Aufsichtsrates der Salzgitter AG. Die Diplom-Wirtschaftsmathematikerin ist im Vorstand der DZ BANK AG in Frankfurt zuständig für Finanzen und Compliance.

Der niedersächsische Finanzminister Gerald Heere, Mitglied des SZAG-Aufsichtsrates und Vertreter des Hauptanteilseigners Land Niedersachsen, erklärt hierzu: „Ich freue mich sehr über die Wahl von Ulrike Brouzi. Sie ist eine ausgewiesene Finanzexpertin, die den Salzgitter-Konzern seit vielen Jahren mit ihrem Aufsichtsratsmandat begleitet. In dieser Position hat Frau Brouzi die entscheidenden Weichenstellungen der vergangenen Jahre intensiv mitgestaltet. Sie ist eng mit den Abläufen, den Strukturen und der strategischen Ausrichtung des Konzerns vertraut und daher eine hervorragende Wahl als Aufsichtsratsvorsitzende.“

Nach der Amtsniederlegung von Heinz-Gerhard Wente hatte Prof. Dr. Hans-Jürgen Urban als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender interimsweise die Aufgaben des Vorsitzenden übernommen. „Im Namen des Aufsichtsrates sowie des Vorstandes der Salzgitter AG danke ich Hans-Jürgen Urban sehr herzlich für sein großes Engagement in dieser Übergangszeit“, sagt Finanzminister Heere.

Kontakt:

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Leiter Investor Relations

Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

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