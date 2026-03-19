EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19.03.2026 / 17:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

London,  19.3.2026

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Kontron AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: The Goldman Sachs Group, Inc.
Sitz: Wilmington, DE
Staat: United States of America (USA)

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 17.3.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
0,45 %		  
4,55 %		  
4,99 %		  
63 860 568
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
0,52 %		  
4,49 %		  
5,01 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000A0E9W5   286 635   0,45 %
Subsumme A 286 635 0,45 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Securities Lending Open N/A 2 074 713 3,25 %
    Subsumme B.1 2 074 713 3,25 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Swap 10/03/2036 N/A Cash 745 045 1,17 %
Call Warrant 31/12/2030 N/A Cash 83 949 0,13 %
      Subsumme B.2 828 994 1,30 %

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 The Goldman Sachs Group, Inc.        
2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1      
3 Goldman Sachs Group UK Limited 2      
4 Goldman Sachs International 3 0,03 % 3,00 % 3,03 %
5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 1,22 % 1,22 %
6 Goldman Sachs Bank USA 1      
7 Goldman Sachs Bank Europe SE 6 0,03 % 0,33 % 0,36 %
8 GSAM Holdings LLC 1      
9 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 8 0,03 % 0,00 % 0,03 %
10 GSAMI Holdings I LLC 8      
11 GSAMI Holdings II Ltd 10      
12 Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd 11      
13 Goldman Sachs Asset Management International 12 0,08 % 0,00 % 0,08 %
14 Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC 8      
15 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd 14      
16 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd 15      
17 Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. 16      
18 Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. 17      
19 Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 18      
20 Goldman Sachs Asset Management B.V. 19 0,28 % 0,00 % 0,28 %
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

-

 

 London am  19.3.2026

 


19.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com

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