EZB lässt Leitzinsen trotz Ölpreisschock unverändert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsen im Euroraum bleiben unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins zum sechsten Mal in Folge bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Experten hatten dies im Schnitt erwartet./als/ben/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Geldpolitik
Nach dem US-Zinsentscheid: Augen auf EZB gerichtetheute, 05:35 Uhr · dpa-AFX
Nach dem US-Zinsentscheid: Augen auf EZB gerichtet
Geldpolitik
US-Notenbank vor Zinsentscheid inmitten des Iran-Kriegesgestern, 04:50 Uhr · dpa-AFX
US-Notenbank vor Zinsentscheid inmitten des Iran-Krieges
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markenheute, 11:03 Uhr · onvista
IPO am Freitag geplant
Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könntegestern, 15:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Tradergestern, 14:08 Uhr · onvista
Alle Premium-News