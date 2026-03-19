EZB lässt Leitzinsen trotz Ölpreisschock unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsen im Euroraum bleiben unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins zum sechsten Mal in Folge bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Experten hatten dies im Schnitt erwartet./als/ben/DP/jha