Gold sicher kaufen: EUWAX Gold II, Core & Traceable im Vergleich | Börse Stuttgart

Wie sicher ist Papiergold wirklich und worin unterscheiden sich die Produkte EUWAX Gold Core, EUWAX Gold II und das neue EUWAX Gold Traceable? "Richy" Richard Dittrich (Boerse Stuttgart Group) spricht mit Dierk Schaffer (Geschäftsführer Boerse Stuttgart Commodities) über physische Golddeckung, steuerliche Vorteile, Spread-Effizienz und Auslieferbarkeit.



►► Weitere Infos zu EUWAX Gold: https://www.euwax-gold.de



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► Darum geht's im Video:

In diesem Video sprechen die beiden darüber, wie die Produkte physisch gedeckt sind, welche Gebühren anfallen, wie der Handel effizient und teilweise spreadfrei funktioniert und welche Optionen es für die physische Auslieferung von Goldbarren gibt. Außerdem geht es um Sicherheit, Emittentenrisiken, die Unterschiede zu Wettbewerbern und die Rückverfolgbarkeit des Goldes bei Traceable, inklusive Transparenz über CO₂-Fußabdruck und Herstellungsbedingungen.



Timestamps:

00:00 ► Einführung: Börse Stuttgart Commodities und Goldprodukte

00:35 ► Papiergold vs. physisches Gold – Unterschiede erklärt

02:05 ► Weiterentwicklung von EUWAX Gold II zu Core

04:10 ► Preisunterschiede, Stückelung und Handelsgrößen

06:23 ► Effizienzsteigerung durch Market Maker und Spread

07:15 ► Spreadfreier Handel und Managementgebühren

08:32 ► Berechnung der Gebühren und Goldabschmelzung

10:37 ► Praktische Auswirkungen für Anleger

11:34 ► Physische Auslieferung: Optionen, Barren & Kosten

14:36 ► Sicherheit & Emittentenrisiko bei ETCs

17:55 ► Vergleich zu deutschen Wettbewerbern

20:57 ► Welche Anleger profitieren von Core?

24:10 ► EUWAX Gold Traceable: Rückverfolgbarkeit & Nachhaltigkeit

26:01 ► Kosten und Managementgebühr von Traceable

27:06 ► Zusammenfassung



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🕐 Das Video wurde am 10.03.2026 um 20:10 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.