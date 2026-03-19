Grüne in Baden-Württemberg laden CDU zu Sondierungen ein
dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - Die Grünen in Baden-Württemberg haben die CDU zu einem Sondierungsgespräch eingeladen. Ziel sei es, Koalitionsverhandlungen vorzubereiten, um eine neue Landesregierung zu bilden, teilten die Grünen mit./poi/dna/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und GoldMärkte im Minus – hier sind entscheidende Markenheute, 11:03 Uhr · onvista
IPO am Freitag geplantFür wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könntegestern, 15:30 Uhr · onvista