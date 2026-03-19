Videoanalyse

Hat Bitcoin Aufholpotenzial gegenüber Gold?

onvista · Uhr
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In diesem Video analysiert Alexander Mayer die aktuelle Entwicklung beider Anlagen und spricht darüber, ob Bitcoin aktuell Aufholpotenzial gegenüber Gold hat.

Er beleuchtet die fundamentalen Unterschiede, die Rolle von Liquidität und warum sich beide Märkte aktuell so unterschiedlich entwickeln.

Im Fokus stehen diese Themen:

  • Bitcoin vs. Gold im Direktvergleich: Warum entsteht die aktuelle Lücke?
  • Wertspeicher: Warum Investoren Alternativen suchen
  • Unterschiedliche Marktmechaniken: Gold (Risk-Off) gegen Bitcoin (Risk-On)
  • Korrelation zwischen Bitcoin und Gold – schwach oder gar nicht vorhanden
  • Einfluss von globaler Liquidität und Geldpolitik auf beide Assets
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Goldpreis
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro

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