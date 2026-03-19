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Helvetica Swiss Commercial Fund bestätigt starke Ertragsqualität und erzielt attraktive Anlage- und Dividendenrendite



19.03.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 19. März 2026 – Der kotierte Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück und bestätigt seine starke Marktposition im Schweizer kommerziellen Immobiliensegment. Der Fonds überzeugt mit stabil hohen Erträgen, attraktiver Anlage- und Ausschüttungsrendite, einem Vermietungsstand auf Rekordhoch seit Lancierung sowie einer Performance erneut über Benchmark.

Anlagerendite von 6.57 % dank starker operativer Erträge und positiver Wertentwicklung des Portfolios

Stabile Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil, entsprechend einer attraktiven Ausschüttungsrendite von rund 5 % bei einer nachhaltigen Ausschüttungsquote von rund 91 %

Vermietungsstand auf 95.7 % gesteigert und WAULT auf 4.7 Jahre verlängert, was die langfristige Stabilität der Cashflows unterstreicht

Performance von 12.4 %, erneut über Benchmark SWIIT Index (10.6 %)

Erfolgreiche Vereinigung mit dem HSO Fund abgeschlossen, wodurch der Fonds von einem grösseren Portfolio und zusätzlichen Skaleneffekten profitiert

Der Jahresabschluss 2025 unterstreicht die hohe Ertragsqualität des Portfolios: Der HSC Fund erzielt eine Anlagerendite von 6.57 %, während der Nettoertrag von CHF 5.87 pro Anteil erneut eine stabile Aus-schüttung von CHF 5.35 pro Anteil ermöglicht. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses entspricht dies einer attraktiven Dividendenrendite von rund 5 %. Gleichzeitig liegt die Ausschüttungsquote bei rund 91 %, was die nachhaltige Ertragsbasis des Fonds unterstreicht.

Auch operativ entwickelte sich das Portfolio sehr positiv: Der Vermietungsstand konnte dank 44 Neu- und Wiedervermietungen auf 95.7 % erhöht werden, während sich die durchschnittliche Vertragslaufzeit (WAULT) auf 4.7 Jahre verlängerte. Mit einer Performance von 12.4 % übertraf der Fonds zudem erneut den Benchmark des SWIIT Index (10.6 %).

Ein wichtiger Meilenstein im Geschäftsjahr war zudem die erfolgreiche Vereinigung mit dem HSO Fund, welche im Juni 2025 abgeschlossen wurde. Der vereinigte Fonds profitiert seither von einer grösseren Portfoliobasis sowie zusätzlichen Skaleneffekten und Effizienzgewinnen im Portfolio sowie im Fonds-management.

Der HSC Fund wird aktuell leicht unter dem Nettoinventarwert gehandelt. Mit einer Dividendenrendite von rund 5 % bietet der Fonds im aktuellen Marktumfeld eine attraktive laufende Ausschüttung, welche deutlich über den Renditen vieler kotierter Schweizer Immobilienfonds liegt, die derzeit mehrheitlich mit deutlichen Agios bewertet sind.

Auf Basis des nun stabilen, diversifizierten und ertragsstarken Portfolios beabsichtigt der HSC Fund, seine Wachstumsstrategie künftig selektiv fortzusetzen. Dabei sollen neben stabilen Core-Assets vermehrt auch Objekte mit identifizierbaren Value-Add-Potenzialen geprüft werden, um zusätzliche Ertrags- und Wertstei-gerungsmöglichkeiten im Portfolio zu erschliessen. Damit wurde bereits mit zwei Zukäufen 2025 begonnen: Ein Arrondierungskauf ermöglicht die Schaffung von rund 2’000 m² zusätzlicher Mietfläche, während ein weiteres Objekt in Wil (ZH) über sehr attraktives Mietzinspotenzial verfügt.

Stabile Ertragsbasis und hohe Vermietungsleistung

Der HSC Fund erzielte im Geschäftsjahr 2025 Gesamterträge von CHF 41.6 Mio. (Vorjahr: CHF 39.3 Mio.), davon CHF 38.7 Mio. aus Miet- und Baurechtszinseinnahmen. Trotz einzelner Liegenschaftsverkäufe konnten die Erträge gesteigert werden. Treiber dieser Entwicklung waren insbesondere erfolgreiche Vertragsverlängerungen, Neuvermietungen sowie die Integration des HSO Fund per 30. April 2025.

Auch auf der Kostenseite entwickelte sich der Fonds positiv. Dank effizienter Kostenkontrolle und Skaleneffekten aus der Vereinigung der Fonds konnte die EBIT-Marge auf 72.4 % gesteigert werden (Vorjahr: 71.6 %), während die Fondsbetriebsaufwandsquote TERREF GAV auf 0.83 % (Vorjahr: 0.86 %) reduziert wurde.

Positive Wertentwicklung und Wachstum des Portfolios

Der Verkehrswert des Immobilienportfolios erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 deutlich von CHF 613.8 Mio. auf CHF 773.1 Mio. Haupttreiber dieser Entwicklung war die erfolgreiche Vereinigung mit dem HSO Fund sowie eine positive Wertentwicklung im bestehenden Portfolio. Die like-for-like-Aufwertung des Bestands-portfolios belief sich auf rund 1.6 % und resultierte aus aktiver Wertschaffung im Bestand sowie einer moderaten Anpassung des Diskontsatzes auf 3.48 % (Vorjahr: 3.54 %). Aus Verkäufen im ersten Quartal 2025 resultierte zudem ein realisierter Kapitalerfolg von CHF 1.6 Mio., während die Aufwertung des Bestandsportfolios zu einem unrealisierten Kapitalerfolg von CHF 2.4 Mio. führte.

Solide Finanzierung und optimierte Kapitalstruktur

Auch auf der Finanzierungsseite konnte der Fonds seine Position weiter verbessern. Die durchschnittliche Verzinsung der Fremdfinanzierung wurde auf 1.03 % reduziert (Vorjahr: 1.22 %). Gleichzeitig konnte die Restlaufzeit der Fremdfinanzierung durch den Abschluss zusätzlicher langfristiger Hypotheken auf 2.6 Jahre erhöht werden (Vorjahr: 1.4 Jahre). Der Anteil langfristiger Finanzierungen stieg auf 47 % (Vorjahr: 24 %). Damit verfügt der Fonds über eine stabile und ausgewogene Finanzierungsstruktur.

Erfolgreiche Vereinigung mit dem HSO Fund

Im ersten Halbjahr 2025 wurde die Vereinigung des HSC Fund mit dem HSO Fund erfolgreich abge-schlossen. Auf Basis eines Umtauschverhältnisses von 0.8967 HSC Anteile für 1 HSO Anteil wurden rund 1.13 Mio. neue Anteile ausgegeben, wodurch sich die Anzahl Anteile auf insgesamt 4.74 Mio. erhöhte. Seit dem 23. Juni 2025 wird der vereinigte Fonds an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Das kombinierte Portfolio umfasst nun 38 Liegenschaften und stärkt die Marktposition des Fonds im Schweizer kommerziellen Immobilienmarkt.

Ausblick

Der HSC Fund ist heute solide positioniert und verfügt über eine stabile operative Basis mit langfristig gesicherten Cashflows. Die Fondsleitung setzt auch künftig auf eine aktive Bewirtschaftung des Portfolios sowie eine konsequente Vermietungsstrategie, um die hohe Ertragsqualität weiter zu stärken. Im Fokus stehen dabei insbesondere die kontinuierliche Optimierung der Vermietungsleistung, eine effiziente Kostenstruktur im Fondsmanagement sowie die Umsetzung konkreter Massnahmen entlang der definierten ESG-Strategie.

Weitere Details, Zahlen und Fakten im Jahresbericht 2025 des HSCFund: Helvetica.com

Medienkontakt

Urs Kunz Chief Commercial Officer, Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 urs.kunz@helvetica.com

Über Helvetica Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen, gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette. Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die HL Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Liegenschaften mit Fokus Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

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