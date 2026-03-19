IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Von Bukarest bis Wien: Die PORR baut Europas Flughäfen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Von Bukarest bis Wien: Die PORR baut Europas Flughäfen

Laut einer aktuellen Studie von Fortune Business Insights wird sich die Entwicklung der internationalen Flughafen-Infrastruktur bis 2034 ausgesprochen robust entwickeln - insbesondere in Europa.

Über fünf Prozent Wachstum prognostiziert

Demnach wird der globale Flughafeninfrastrukturmarkt von geschätzten 124,83 Mrd. Dollar im Jahr 2026 auf etwa 186,45 Mrd. Dollar im Jahr 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über fünf Prozent entspricht. Europa dominiert diesen Markt erheblich: Im Jahr 2025 hielt die Region rund 30 Prozent des globalen Marktanteils, mehr als jede andere Weltregion.

Für Europa bedeutet dies konkret, dass der Marktwert 2026 bei etwa 37,29 Mrd. Dollar liegen soll, nachdem er 2025 bei rund 36,18 Mrd. Dollar notierte. Treiber dieses Wachstums sind vor allem stark steigende Passagierzahlen, umfangreiche staatliche Investitionen sowie umfangreiche Modernisierungs- und Ausbauprojekte an bestehenden Flughäfen. Die wachsende Nachfrage nach Luftverkehr erfordert zusätzliche Kapazitäten in Form von neuen Terminals, zusätzliche Start- und Landebahnen sowie bessere technische Infrastruktur. Dazu zählen etwa smart-Airport-Technologien zur Effizienzsteigerung.

Insgesamt signalisiert die Studie, dass Europa eine führende Rolle im Ausbau von Flughafeninfrastruktur einnimmt und damit mittelfristig erhebliche Wachstumschancen für die Bau- und Ingenieurbranche darstellt.

Breites Leistungsspektrum aus einer Hand

Flughäfen stellen besonders hohe Anforderungen an Bauunternehmen: Strenge technische Normen und hohe Sicherheitsanforderungen machen Projekte in diesem Bereich zu einer logistischen und technischen Herausforderung. Genau in diesem anspruchsvollen Umfeld hat die PORR Group (ISIN: AT0000609607) über Jahrzehnte fundiertes Know-how aufgebaut. Flughafenbau ist ein erklärter Bestandteil des Spezialkompetenzen-Portfolios des österreichischen Baukonzerns, der zuletzt im Geschäftsjahr 2024 eine Produktionsleistung von insgesamt 6,747 Milliarden Euro erzielte.

Das Leistungsspektrum im Flughafenbau reicht von Start- und Landebahnen über Rollwege und Vorfelder bis hin zu Hangars, Terminal- und Abfertigungsgebäuden. Darüber hinaus realisiert die PORR auch die zugehörige Infrastruktur wie Einkaufszentren, Parkhäuser und Hotels im Flughafenumfeld. Ein zentraler Wettbewerbsvorteil des Konzerns liegt in seiner Fähigkeit, Planung, Ausführung und Materiallieferung aus einer Hand anzubieten. Die eigene Asphalt- und Betonproduktion sowie spezialisierte Geräte ermöglichen es, auch unter extrem engen Zeitfenstern - oft ausschließlich in der Nacht - verlässlich zu liefern. Länderspezifische Normen und internationale Sicherheitsstandards, etwa die technischen Regelwerke der für Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) für Flugbetriebsflächen, werden dabei strikt eingehalten.

Die Referenzliste des Konzerns im Flughafenbau ist breit und international: Am Flughafen Wien-Schwechat ist bzw. war die PORR gleich mit mehreren Projekten vertreten. Aktuell baut eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) aus PORR und zwei anderen Baufirmen die Süderweiterung des Terminal 3 - mit einem ARGE-Volumen von rund 265 Millionen Euro eines der größten laufenden Flughafenprojekte im deutschsprachigen Raum (geplante Fertigstellung: 2027). Zuvor errichtete die PORR als Generalunternehmer das VIP General Aviation Center und war mehrfach an Pistensanierungen beteiligt. In Rumänien war der Konzern an Projekten an gleich mehreren Airports tätig - am Internationalen Flughafen Henri Coand und am Flughafen Aurel Vlaicu in Bukarest sowie am Flughafen Brasov, wo Rollbahn, Vorfeld und Kanalisationsnetz in nur neun Monaten fertiggestellt wurden. In Ungarn war die PORR sogar vor dem Fall des Eisernen Vorhangs an der Erweiterung des Flughafens Ferihegy II in Budapest beteiligt. In Polen zählt das Terminal-Projekt TP 91 am Flughafen Stettin zu den jüngsten Aufträgen. Auf deutschem Boden wurden Rollbahn-Sanierungen am Flughafen Frankfurt und am Flughafen Düsseldorf abgeschlossen.

Mannheim: Generalsanierung in zwei Wochen

Ein besonders prägnantes Beispiel für die Stärken der PORR im Flughafenbau ist die Generalsanierung der Start- und Landebahn am City Airport Mannheim, die im Oktober 2025 abgeschlossen wurde. Der Auftraggeber, die Rhein Neckar Flugplatz GmbH, setzte höchste Anforderungen an Qualität und Termintreue - bei gleichzeitig minimaler Beeinträchtigung des laufenden Flugbetriebs. Der gesamte Bauzeitraum betrug nur zwei Wochen: vom 16. bis 29. Oktober 2025. In dieser Zeit wurden rund 44.000 Quadratmeter Asphalt mehrlagig eingebaut, ebenso große Flächen zementverfestigt, 35.000 Kubikmeter Erdbewegungen durchgeführt sowie 2.500 Meter Kanalbau und 15.000 Meter Kabelschutzrohre realisiert. Ermöglicht wurde diese Präzisionsleistung auch durch den Einsatz des digitalen Steuerungssystems Smart Site One (SSO), das sämtliche Asphaltprozesse in Echtzeit steuert - von der Mischgutlogistik über die Temperaturkontrolle bis zur lückenlosen Dokumentation.

Das Projekt Mannheim steht damit exemplarisch für das, was die PORR im Flughafenbau auszeichnet: hohe technische Expertise, präzise Ablaufplanung und maximale Termintreue selbst unter engsten Rahmenbedingungen.

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PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links

https://www.fortunebusinessinsights.com/airport-infrastructure-market-108201

https://www.porr.at/leistungen/spezialkompetenzen

https://www.porr.de/news-presse/mitteilungen/detail/flughaefen-drehkreuze-der-globalisierung-und-der-deutschen-wirtschaft

https://www.porr.de/news-presse/mitteilungen/detail/erfolgreiche-generalsanierung-der-start-und-landebahn-am-city-airport-mannheim

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