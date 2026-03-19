IRW-News: Sibanye Stillwater: Wertpapierhandel durch unabhängigen Non-Executive Director

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Wertpapierhandel durch unabhängigen Non-Executive Director

Johannesburg, 19. März 2026: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/), veröffentlicht gemäß den Paragrafen 66.77 bis 66.90 der JSE Limited Listings Requirement (Kotierungsvoraussetzungen) das Folgende:

Name TV Maphai

Position Vorsitzender des Board of Directors (unabhängiger Non-Executive Director)

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Kauf der Aktien auf dem Markt

Datum der Transaktion 16. März 2026

Anzahl der Aktien 12.000

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis 55,66 ZAR

Gesamtwert 667.920 ZAR

In Bezug auf Absatz 66.83 der Kotierungsvoraussetzungen (Listings Requirement) wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.

Ende.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Betrieben im Bereich Aufbereitung von Bergbaurückständen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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