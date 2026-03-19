IRW-News: Sparc Technologies Limited: Sparc Technologies wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

IRW-PRESS: Sparc Technologies Limited: Sparc Technologies wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

HIGHLIGHTS

- Sparc Technologies hat eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: NLR) erhalten und behält gleichzeitig seine Hauptnotierung an der ASX bei

- Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse unterstützt das wachsende Engagement des Unternehmens mit in Europa ansässigen Unternehmen, für die seine Technologien und Produkte von hoher Relevanz sind

- Die Notierung bietet Zugang zu in der EU ansässigen Privatanlegern und institutionellen Investoren, die ein starkes Interesse an Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Materialien und Clean Technology haben

- Dr Reuter IR wurde zur Unterstützung der europäischen Marktansprache und Investor Relations ernannt

Sparc Technologies Limited (ASX: SPN) (Sparc, Sparc Technologies oder das Unternehmen) freut sich, eine Ausweitung seiner internationalen Investorenansprache bekannt zu geben, indem das Unternehmen eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erhalten hat. Sparc hat Dr Reuter IR als seinen europäischen Investor-Relations-Berater ernannt, um gemeinsam mit der Zweitnotierung die Marktansprache in Europa voranzutreiben.

Die Notierung steht im Einklang mit Sparcs zunehmenden Aktivitäten in der EU, wo das Unternehmen aktiv die Zusammenarbeit mit europäischen Unternehmen sowohl im Bereich seiner graphenbasierten Additive als auch seiner Sparc-Hydrogen-Technologien vorantreibt. Europa stellt einen Schlüsselmarkt für den Einsatz dieser Technologien dar, insbesondere in fortschrittlichen Beschichtungen und aufkommenden Anwendungen im Bereich grüner Wasserstoff.

Im Zusammenhang mit der Notierung des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse wurden keine neuen Aktien ausgegeben. Die Australian Securities Exchange (ASX) wird weiterhin Sparcs primäre Börse bleiben. Details zur Notierung sind über folgenden Link abrufbar: https://live.deutsche-boerse.com/equity/sparc-technologies-ltd?mic=XFRA

Sparc Managing Director, Herr Nick OLoughlin, kommentierte:

Wir freuen uns, eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erhalten, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr Reuter IR, um das Profil und die Aktionärsbasis von Sparc Technologies in Europa zu erweitern. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit mehreren großen europäischen Unternehmen zusammen, und dies bietet uns die Möglichkeit, die Sichtbarkeit im EU-Markt zu erhöhen.

Dr Reuter IR Managing Director, Dr. Eva Reuter, kommentierte:

Dies ist ein besonders relevanter Zeitpunkt für Unternehmen mit fortschrittlichen Materialien und nachhaltigkeitsbezogenen Technologien, in europäischen Märkten präsent zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sparc Technologies, um dessen Sichtbarkeit bei europäischen Privatanlegern und institutionellen Investoren zu erhöhen und den Handel des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse zu unterstützen.

-ENDE-

Zur Veröffentlichung freigegeben durch: Nick OLoughlin, Managing Director.

Für weitere Informationen:

Nick OLoughlin

Managing Director

info@sparctechnologies.com.au

Aiden Bradley

Investor Relations

aiden@nwrcommunications.com.au

+61 414 348 666

Über Sparc Technologies

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83433/2026_03_19_SparcTechnologie.001.png

Sparc Technologies Limited (Sparc, ASX: SPN) ist ein australisches Technologieunternehmen, das Lösungen entwickelt, die Umwelt- und Nachhaltigkeitsergebnisse für globale Industrien verbessern. Sparc verfügt über zwei transformative Technologiebereiche, in denen es tätig ist: grüner Wasserstoff und graphenverstärkte Materialien. Sparc betreibt Forschung und Entwicklung intern und pflegt umfangreiche Engagements und Beziehungen zum Hochschulsektor in Australien und weltweit.

1. Sparc Hydrogen ist ein Joint Venture zwischen Sparc Technologies, Fortescue Ltd und der University of Adelaide, das Pionierarbeit bei der nächsten Generation der Produktion von grünem Wasserstoff leistet. Die photokatalytische Wasserspaltung (PWS) ist eine aufkommende Methode zur Herstellung von grünem Wasserstoff ohne Elektrolyseure - unter Verwendung ausschließlich von Sonnenlicht, Wasser und einem Photokatalysator. Aufgrund geringerer Infrastrukturanforderungen und eines geringeren Energieeinsatzes hat PWS das Potenzial, Kosten- und Flexibilitätsvorteile gegenüber bestehenden Methoden der Wasserstoffproduktion zu bieten.

2. Sparc hat ein graphenbasiertes Additivprodukt, ecosparc®, entwickelt und vermarktet dieses, dass bei niedrigen Dosierungen die Leistung kommerziell verfügbarer epoxidbasierter Schutzbeschichtungen erheblich verbessert. Sparc hat eine Produktionsanlage zur Herstellung von ecosparc® in Betrieb genommen und arbeitet mit globalen Beschichtungsunternehmen sowie großen Anlagenbetreibern an Tests, Versuchen und kommerziellen Partnerschaften.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte: sparctechnologies.com.au

Für weitere Informationen über Sparc Hydrogen besuchen Sie bitte: sparchydrogen.com

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03069958-3A689713&v=undefined

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