IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Bei Drohnenvermessung von Tocvan erhobene Magnetfelddaten stärken Gold-Silber-Ziele auf Gran Pilar und identifizieren breite Zonen mit Expansionspotenzial

IRW-PRESS: Tocvan Ventures Corp.: Bei Drohnenvermessung von Tocvan erhobene Magnetfelddaten stärken Gold-Silber-Ziele auf Gran Pilar und identifizieren breite Zonen mit Expansionspotenzial

Hermosillo, Mexico - 19. März 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen oder Tocvan) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/ A2PE64) freut sich, den Abschluss der hochauflösenden drohnengestützten aeromagnetischen Vermessung über dem gesamten Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Sonora bekannt zu geben. Die von Zonge International, Inc. absolvierte Vermessung umfasste 70 Linien mit Ost-West-Ausrichtung im Abstand von jeweils 100 Metern, was insgesamt 235,66 Linienkilometern entspricht. Die Vermessung offenbarte Strukturen im Untergrund, die mit bekannten Mineralisierungsgebieten übereinstimmen, und umriss zudem die Erweiterungen dieser Strukturen in derzeit unerkundeten Bereichen innerhalb des Projektgebiets. Dies ist die erste umfassende Vermessung, die über dem gesamten Projekt durchgeführt wurde. Die Daten werden derzeit auf weitere Struktur- und Zielauswertungen hin analysiert.

Wichtigste Vorteile

Die mithilfe einer Drohne erhobenen Magnetfelddaten bieten mehrere Vorteile für die Exploration:

- Hochauflösende Abdeckung des gesamten Projektgebiets, was eine effiziente Identifizierung möglicher Strukturen im Untergrund ermöglicht, in denen eine Mineralisierung lagern könnte.

- Mögliche Zusammenführung mit bestehenden Datensätzen aus geochemischen Untersuchungen an der Oberfläche, geologischen Kartierungen und Bohrungen, um eine zielgerichtete Exploration zu unterstützen und das Gesamtrisiko zu senken.

Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser umfassenden drohnengestützten Magnetfeldvermessung auf Gran Pilar, so Brodie Sutherland, CEO von Tocvan. Die hochwertigen Daten schaffen eine starke Grundlage für unsere nächsten Analyse- und Auswertungsphasen, die zur Ausrichtung unserer auf die Erweiterung der Ressourcen ausgerichteten Arbeiten in diesem vielversprechenden Bezirk beitragen werden. Wir erkennen eine Fortsetzung vieler der Strukturen, die wir bereits anhand von Bohrungen erproben. Diese Strukturen können unsere Ziele möglicherweise über das gesamte Gebiet hinaus erweitern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem unzureichend erkundeten Central-Bereich des Projekts liegen wird. Darüber hinaus sehen wir ein großes regionales Tief mit eingelassenen Strukturkorridoren im Norden, das mit unserer breiten Alterationszone übereinstimmt - ein weiteres positives Zeichen für die Erweiterung von Zielgebieten.

Nächste Schritte

- Das Unternehmen plant die eingehende Datenanalyse und -auswertung, die auch die Korrelation mit den geologischen und geochemischen Datensätzen umfassen soll. Im Anschluss wird ein magnetisches Inversionsmodell erstellt, um die Tiefe, Form und Suszeptibilität der magnetischen Quellen einzuschätzen. Damit sollen die Explorationsziele für das laufende 20.000 Meter umfassende Bohrprogramm und die genehmigte Erschließung der Pilotmine weiter eingegrenzt werden.

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Abbildung 1. Karte der Ergebnisse der drohnengestützten Magnetfeldvermessung, die die Neigungsableitung der auf den Pol reduzierten (RTP) magnetischen Totalintensität sowie die bis dato anhand geologischer Kartierungen und geochemischer Untersuchungen an der Oberfläche ermittelten vorrangigen Zielgebiete zeigt.

Zusammenfassung der Daten

Die aufbereiteten magnetischen Daten umfassen die magnetische Totalintensität (TMI), die auf den Pol reduzierte TMI (TMI-RTP), die berechnete erste vertikale Ableitung (1VD) der TMI-RTP sowie die Neigungsableitung der TMI-RTP.

Die Vermessung liefert umfangreiche geophysikalische Datensätze, die Schwankungen der Magnetfeldstärke auf dem gesamten Projektgebiet kartieren. Zu den wichtigsten Bestandteilen gehören:

- Magnetische Totalintensität (TMI): Rohmessungen der Magnetfeldstärke der Erde.

- Auf den Pol reduzierte TMI (TMI-RTP): bereinigte Daten zur Simulation von Messungen am magnetischen Nordpol, was die Auswertung von Anomalien verbessert.

- Erste vertikale Ableitung (1VD) der TMI-RTP: verbessert die Erfassung von Strukturen in Oberflächennähe und strukturellen Grenzgebieten.

- Neigungsableitung der TMI-RTP: unterstützt die Ermittlung der Tiefe und Geometrie der magnetischen Quellen.

Das Projekt Gran Pilar in Sonora (Mexiko)

ZU 100 % KONTROLLIERTE VORRANGIGE ZIELE FÜR SCHÜRFGRABUNGEN UND BOHRUNGEN

1. Erweiterung des South Block in der Main Zone

a. Anschlussarbeiten zu den erfolgreichen Bohrungen 2025

i. 19,4 g/t Au auf 3,1 Metern enthalten in 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

ii. 5,4 g/t Au auf 6,1 Metern enthalten in 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

iii. 136 g/t Ag auf 10,7 Metern enthalten in 42,7 Metern mit 41 g/t Ag (Pressemitteilung vom 25. Juni 2025)

2. South Block (Pressemitteilung vom 12. November 2024)

a. Placer Corridor (900 Meter Streichlänge)

i. Bodenproben mit bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag

b. Placer Source Area

i. Bodenproben mit bis zu 2,4 g/t Au und 22 g/t Ag

ii. Gesteinsproben mit bis zu 7,3 g/t Au und 389 g/t Ag

3. North Block

a. North Alteration Zone (3,2 km mal 1,5 km Fläche)

i. 2-Meter-Splitterprobe, 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023)

ii. Probe aus historischer Abbaustätte, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag (Pressemitteilung vom 8. März 2024)

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Abbildung 2. Übersicht über das Projekt Gran Pilar, > 22 km² aussichtsreiches Gelände mit zwei primären Zielen: South Block, der direkte Ausläufer und Erweiterung der historischen Main Zone, die durch ein sich erweiterndes Gangfeld mit noch nicht überprüften Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km mal 1,5 km große Zone mit Pyritisierung und Vertonung, die mit hochgradigen Gold-Silber-Gehalten übereinstimmt; das Gebiet ist noch weitgehend ungeprüft.

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar:

- Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören:

o 83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025)

o 97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025)

o 64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025)

o 46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen:

o 106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

o 41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 42,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 10,9 g/t Au

o 56,4 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 14,7 g/t Au

o 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)

- Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

o Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

o Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

o Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

o Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus einer Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

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