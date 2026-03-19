Königlich-Marokkanischer Fußballverband nimmt die Entscheidung des CAF-Berufungsausschusses zur Kenntnis

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Der Königlich-Marokkanische Fußballverband (FRMF) möchte erneut betonen, dass sein Einspruch keineswegs darauf abzielte, die sportlichen Leistungen der an diesem Turnier beteiligten Mannschaften anzufechten, sondern ausschließlich darauf, die ordnungsgemäße Einhaltung der Wettbewerbsbestimmungen sicherzustellen.

Der Verband bekräftigt sein Bekenntnis zur Einhaltung der Vorschriften, zur Gewährleistung der Transparenz der Wettbewerbsbedingungen und zur Aufrechterhaltung der Stabilität der afrikanischen Fußballwettbewerbe.

Der Verband möchte zudem allen Nationen seine Anerkennung aussprechen, die an der diesjährigen Ausgabe des Afrikanischen Nationen-Pokals (AFCON) teilgenommen haben, die einen bedeutenden Meilenstein für den afrikanischen Fußball darstellte.

Der FRMF wird in den kommenden Tagen nach einer geplanten Sitzung ihrer Leitungsgremien eine ausführlichere offizielle Stellungnahme veröffentlichen.

Quelle:AETOSWire

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FRMF
Omar KHYARI
+212-661-435843

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