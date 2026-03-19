Kontron sieht keinen operativen Grund für Kursrutsch - Erwägt Aktienrückkäufe

LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will den Kursrutsch am Donnerstag für Aktienrückkäufe nutzen. Die aktuellen Kursverwerfungen hätten aus Sicht des Managements keine Grundlage in der operativen Entwicklung von Kontron, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Angesichts geopolitischer Spannungen und Volatilitäten bei der Aktienkursentwicklung prüft Kontron nun Maßnahmen, um von dem starken Abschwung der Aktie zu profitieren. Insbesondere werde kurzfristig die Verabschiedung eines Aktienrückkaufprogramms im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten evaluiert, hieß es weiter. Die Kontron-Aktie war am Morgen um 24 Prozent auf das tiefste Niveau seit April 2025 gestürzt. Zuletzt reduzierte sich der Abschlag auf 11,5 Prozent. Am 26. März wollen die Österreicher ihren Geschäftsbericht vorlegen./lew/jha/