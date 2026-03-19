Künftiger BMW-Chef warnt vor geringerem Wohlstand in Europa wegen "Made in EU"

Berlin, ⁠19. Mrz (Reuters) - Der künftige BMW-Chef Milan Nedeljkovic warnt angesichts der Vorschläge der EU-Kommission zum Schutz vor billigen Importen aus China vor Wohlstandsverlusten ‌in Europa. Das Geschäftsmodell von BMW basiere auf Freihandel, sagte Nedeljkovic am Donnerstag. Der "Industrial ⁠Accellerator Act" (IAA) ⁠der EU konzentriere sich auf die Produktion in Europa und vernachlässige, dass europäische Unternehmen auf weltweite Lieferketten angewiesen seien. "Das wird zu weniger Innovationen, einem geringeren Wachstum - und ‌letztlich zu einem geringeren Wohlstand ‌in Europa führen", sagte Nedeljkovic.

Die EU-Kommission hatte Anfang März den IAA vorgelegt. Damit sollen "gezielte ⁠und verhältnismäßige Anforderungen für "Made in EU" und/oder CO2-arme ‌Produkte" für das öffentliche ⁠Beschaffungswesen sowie für Subventionen eingeführt werden. Diese Vorgaben sollen für eine Reihe von strategisch wichtigen Sektoren gelten, unter anderem ‌die Autobranche. Mehrere ⁠von Lobbyverbände hatte das ⁠Vorhaben als Protektionismus bezeichnet und scharf kritisiert. Nach dem Kommissionsvorschlag müssen das Europäische Parlament und die EU-Regierungen noch über den endgültigen Text verhandeln - weitere Änderungen am IAA sind daher wahrscheinlich.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)