

EQS-Media / 19.03.2026 / 16:47 CET/CEST



Marinomed Biotech gibt Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt

Kapitalmaßnahme zur Deckung eines kurzfristigen Kapitalbedarfs

Kapitalmaßnahme unterstützt durch institutionellen Investor

Streubesitzaktionäre haben die Möglichkeit, über das Bezugsrecht an der Kapitalerhöhung teilzunehmen

Vorläufige Zahlen 2025

Korneuburg, Österreich, 19. März, 2026 Die Marinomed Biotech AG hat am 19.3.2026 aufgrund eines kurzfristigen Kapitalbedarfs beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 459.985 durch Ausgabe von bis zu 459.985 neuen Aktien ("Neue Aktien") zu erhöhen und eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Ziel der Transaktion ist ein Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft von zumindest EUR 2 Millionen.

Die Neuen Aktien werden im Rahmen eines prospektfreien Bezugsangebots gemäß Art. 1 Abs. 4 lit. db der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") idgF auf Grundlage eines Dokuments gemäß Anhang IX Prospektverordnung angeboten werden, das vor Beginn des öffentlichen Angebots veröffentlicht werden wird. Das Bezugsangebot soll am 26.3.2026 beginnen und wird der gesetzlichen Mindestdauer von 2 Wochen entsprechen. Nicht bezogene Neue Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung ("Rumpfplatzierung") an qualifizierte institutionelle Investoren und ausgewählte nicht-institutionelle Anleger im Europäischen Wirtschaftsraum zum Bezugspreis angeboten. Es liegt bereits eine verbindliche Zusage eines institutionellen Investors vor, der zum heutigen Tag noch keine Aktien der Gesellschaft hält, im Rahmen der Rumpfplatzierung Neue Aktien in einem Gesamtbetrag von EUR 1 Million zum Bezugspreis zu zeichnen und zu übernehmen. In der Vergangenheit war es aufgrund des Sanierungsverfahrens der Gesellschaft im Rahmen der jüngeren Barkapitalerhöhungen erforderlich und angemessen, die Bezugsrechte der Aktionäre auszuschließen, um eine rasche Kapitalmaßnahme zu sichern und durchzuführen. Im Rahmen der nunmehrigen Bezugsrechtskapitalerhöhung haben bestehende Aktionäre die Gelegenheit, im Verhältnis 4:1 (vier bestehende Aktien vermitteln das Recht auf Bezug einer Neuen Aktie) an der Kapitalerhöhung teilzunehmen und ihre Beteiligungsquote am Grundkapital der Gesellschaft beizubehalten. Der Bezugspreis je Neuer Aktie wurde mit EUR 14 festgelegt.

Aufgrund der bislang nicht in ausreichender Höhe von der Gesellschaft vereinnahmten Zahlungen aus der Übertragung des Carragelose Geschäfts an Unither Pharmaceuticals, hat die Gesellschaft kurzfristigen Kapitalbedarf zur Deckung ihres absehbaren Liquiditätsbedarfs von rund EUR 2 Millionen bis zur Mitte des Geschäftsjahres 2026. Der Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung soll daher für die Erfüllung des Sanierungsplans und die Schließung der Finanzierungslücke verwendet werden.

„Der Geschäftsplan von Marinomed sieht Gewinne für 2026 und die folgenden Jahre vor, die durch die erfolgreiche Vermarktung unserer Top-Produkte Budesolv und Tacrosolv erzielt werden sollen. Wir erwarteten aus den in der Pipeline befindlichen Deals Zahlungen im signifikanten Millionenbereich aus Partnerschaften und der Lizenzierung der Top-Produkte. Weil es bei den Earnout-Zahlungen aus dem Verkauf des Carragelose Geschäfts zu Verzögerungen gekommen ist, wird diese Liquiditätslücke mit dieser Kapitalmaßnahme geschlossen und Aktionäre haben die Möglichkeit, an der Maßnahme durch Zeichnung neuer Aktien teilzunehmen“, kommentiert Andreas Grassauer, CEO von Marinomed.

Marinomed veröffentlicht heute zudem vorläufige und ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025.

Vorläufige Finanzkennzahlen 2025

Demnach stiegen die Umsatzerlöse 2025 auf 7,7 Mio. € (2024: 4,7 Mio. €). Darin enthalten ist die Vorauszahlung von 5 Mio. € aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 19,5 Mio. € beinhalten einen Restrukturierungsgewinn von 18,9 Mio. € sowie die österreichische Forschungsprämie. Die vorläufigen Personalkosten beliefen sich 2025 auf 4,0 Mio. €, verglichen mit 4,8 Mio. € im Jahr 2024. Dies spiegelt die im Laufe des Jahres eingeleiteten ersten Optimierungsmaßnahmen wider. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf rund 1 Mio. €.

Ausgewählte vorläufige Finanzkennzahlen für das Jahr 2025

Gewinn- und Verlustrechnung (in € Mio.)

FY 2025 FY 2024 Umsatzerlöse 7,7 4,7 Bestandsveränderung 0 0 Sonstige Betriebliche Erträge 19,5 0,1 Materialaufwand und sonst. bezogene Leistungen -1,4 -3,8 Personalaufwand -4,0 -4,8 Abschreibungen -0,3 -1,1 Sonstige betrieblichen Aufwendungen -2,8 -2,8 Betriebsergebnis 18,7 -7,6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0,5 -7,9 Ergebnis vor Steuern 18,1 -15,5 Steuern vom Einkommen -2,9 -0,1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 15,3 -15,4

Bilanz AKTIVA (in € Mio.)

Aktiva FY 2025 FY 2024 Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0,1 Sachanlagen 4,5 4,8 Finanzanlagen 0 0 Anlagevermögen 4,5 4,9 Vorräte 0 0,5 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 0,3 0,9 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1,0 1,7 Umlaufvermögen 1,3 3,2 Rechnungsabgrenzungsposten 0,1 0 Aktive latente Steuern 0,0 0,1 Summe Aktiva 5,9 8,2

Bilanz PASSIVA (in € Mio.)

Passiva FY 2025 FY2024 Grundkapital 1,8 1,8 Kapitalrücklagen 43,4 42,3 Gewinnrücklagen 0,7 0,7 Bilanzverlust -55,7 -70,9 Eigenkapital -9,8 -26,2 Investitionszuschüsse 0,2 0,2 Rückstellungen 3,4 0,9 Anleihen 3,0 0 Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten 8,4 28,2 Erhaltene Anzahlungen 0 0,5 Verbindlichkeiten aus LuL 0,2 1,7 Sonstige Verbindlichkeiten 0,6 2,8 Summe Verbindlichkeiten 12,1 33,2 Summe Passiva 5,9 8,2

Hinweis: Alle Werte für das Jahr 2025 sind vorläufig und gerundet. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 werden am 22. April.2026 veröffentlicht.

Hinweis:

Die Gesellschaft wird für das Angebot der Neuen Aktien sowie die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel an der Wiener Börse von den Prospektausnahmen gemäß Art. 1 Abs. 4 lit. db und Artikel 1.5 ba der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") idgF Gebrauch machen. Das hierfür erforderliche Dokument gemäß Anhang IX Prospektverordnung wird vor Beginn des öffentlichen Angebots bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) als zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats in elektronischer Form hinterlegt und der Öffentlichkeit zur gleichen Zeit wie der FMA auf der Website www.marinomed.com zur Verfügung gestellt werden.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Rückfragehinweis:



PR: Luca Horinek

IR.: Tobias Meister

T: +43 2262 90300 158

E-Mail:

E-Mail: Marinomed Biotech AGPR: Luca HorinekIR.: Tobias MeisterT: +43 2262 90300 158E-Mail: pr@marinomed.com E-Mail: ir@marinomed.com

Disclaimer

Die Neuen Aktien und Bezugsrechte wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen – insbesondere gemäß des U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit gel-tenden Fassung ("Securities Act") – bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß des Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Für ausländische Aktionäre können Beschränkungen bei der Ausübung ihrer Bezugsrechte bestehen. Ausländische Aktionäre werden daher aufgefordert, sich über die für sie geltenden Beschränkungen bei der Ausübung von Bezugsrechten zu informieren. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren in Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Einladung rechtlich unzulässig sind.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

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Emittent/Herausgeber: Marinomed Biotech AG

Schlagwort(e): Finanzen

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Marinomed Biotech AG Hovengasse 25 2100 Korneuburg Österreich Telefon: +43 2262 90300 E-Mail: office@marinomed.com Internet: www.marinomed.com ISIN: ATMARINOMED6 WKN: A2N9MM Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2294758

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