Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Private Equity

Matador Secondary Private Equity AG - Geschäftsbericht 2025: 4,3 Mio. CHF Gewinn und 6,6 Mio. CHF Cash Ausschüttungen aus dem Private-Equity-Portfolio; Währungsbereinigtes Ergebnis 1,9 Mio. CHF



19.03.2026 / 07:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglements der BX Swiss

Matador Secondary Private Equity AG - Geschäftsbericht 2025

Gewinne aus dem Private-Equity-Portfolio in Höhe von 4,3 Mio. CHF.

Cash Ausschüttungen aus Private Equity Anlagen 6,6 Mio. CHF.

Währungsbereinigtes Ergebnis in Höhe von 1,9 Mio. CHF.

Umstellung des Reportings ab dem Geschäftsjahr 2026 auf IFRS.

Sarnen, 19. März 2026 – Die auf Secondary Private Equity Investments fokussierte und spezialisierte Investmentgesellschaft Matador Secondary Private Equity AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Die Gewinne (NAV-Wachstum) aus dem Private-Equity-Portfolio erreichten 4,3 Mio. CHF und die Cash Ausschüttungen aus Private Equity Anlagen summierten sich auf 6,6 Mio. CHF. Die Matador Secondary Private Equity AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein währungsbereinigtes Ergebnis von 1,9 Mio. CHF. Der Buchwert aller Private Equity Anlagen erreichte 66,5 Mio. CHF. Durch die Veräußerung der letzten Direktbeteiligung stehen in den nächsten Jahren zusätzlich 15 Mio. EUR für neue Private Equity Secondary Transaktionen zur Verfügung.

Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates, kommentiert: „Die kontinuierlich starke Performance unterstreicht die hohe Qualität des zugrunde liegenden Private Equity Portfolios. Besonders hervorzuheben ist dabei die breite Diversifikation über verschiedene Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre der Fonds. Diese Struktur erwies sich als stabilisierender Faktor in einem weiterhin volatilen Marktumfeld. Diese Qualität und die weiter steigende Rückfluss-Tendenz bilden eine solide Grundlage für die kommenden Geschäftsjahre.

Der starke Rückgang des USD und des EUR gegenüber dem CHF im Geschäftsjahr 2025 führte dennoch zu einem berichteten Verlust von 5,3 Mio. CHF. Dieser Währungseffekt hat jedoch nur einen begrenzten Einfluss auf den Cashflow des Unternehmens. Im Vordergrund steht weiterhin die aktive Investitionstätigkeit in das Portfolio mit einem Volumen von 7,5 Mio. CHF, die größtenteils durch die erhaltenen Ausschüttungen finanziert werden konnte. Das bestehende Private Equity Portfolio ist nun mehrheitlich voll investiert und für die kommenden Jahre wird daraus ein deutlich positiver Cashflow erwartet. Die zu erwartenden Cash Überschüsse werden in neue Fondsinvestments über Sekundärmarkttransaktionen angelegt.

Die Matador Secondary Private Equity AG ist über 22 Private-Equity-Fonds breit diversifiziert und indirekt an über 1.000 Unternehmen beteiligt. Die Portfolio-Performance der vergangenen Jahre unterstreicht eindrucksvoll, dass sich mit unserer Secondary Private Equity Strategie auch in herausfordernden Marktphasen stabile und weitgehend unkorrelierte Renditen erzielen lassen. Vor diesem Hintergrund blickt Matador optimistisch auf das Geschäftsjahr 2026 und erwartet ein erfolgreiches Ergebnis. Dr. Florian Dillinger: „Bei zukünftigen Neuinvestitionen werden wir unsere bewährte Strategie fortführen, erzielte Gewinne gezielt reinvestieren und unser Portfolio kontinuierlich weiter ausbauen. Die nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft bleibt dabei ein zentrales Anliegen und hat höchste Priorität.“

Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird Matador nach IFRS berichten. Dazu wird die Umstellung des Reportingstandards von Swiss GAPP FER vorbereitet, um internationale Standards zu erfüllen. Dies erhöht gleichzeitig die Transparenz, die internationale Vergleichbarkeit in der Finanzberichterstattung sowie den Zugang zu globalen Finanzmärkten.

Über die Matador Secondary Private Equity AG:

Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

Kontakt:

Matador Secondary Private Equity AG

Tel: +41 41 662 1062

Email: ir@matador.ch

www.matador.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Ad hoc Matador Secondary Private Equity AG_Geschäftsbericht 2025_4,3 Mio. CHF Gewinn und 6,6 Mio. CHF Cash Ausschüttungen aus dem PE-Portfolio, währungsbereinigtes Ergebnis 1,9 Mio. CHF

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Matador Secondary Private Equity AG Grundacher 5 6060 Sarnen Schweiz Telefon: 0041 (41) 662 10 62 Fax: 0041 (41) 661 08 62 E-Mail: office@matador.ch Internet: www.matador.ch ISIN: CH0042797206 Valorennummer: A0Q3W8 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart; BX Berne eXchange EQS News ID: 2292938

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2292938 19.03.2026 CET/CEST