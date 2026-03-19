Medien: Drei Männer im Iran wegen Januar-Protesten hingerichtet

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Dubai, ⁠19. Mrz (Reuters) - Der Iran hat staatlichen Medien zufolge am Donnerstag drei Männer hingerichtet, die wegen der Tötung von zwei Polizisten während der Massenproteste Anfang des ‌Jahres verurteilt worden waren. Zuvor habe der Oberste Gerichtshof die Todesurteile bestätigt, heißt es in ⁠den Berichten ⁠weiter. Die Hinrichtungen fanden demnach in der Stadt Ghom, einem religiösem Zentrum der schiitischen Muslime, statt. Laut den Justizbehörden wurden die Männer des Mordes und des "Kriegs gegen Gott" für schuldig ‌befunden. Ihnen wurde zudem vorgeworfen, ‌im Sinne Israels und der USA gehandelt zu haben. Den Behörden zufolge hatten die drei Männer am ⁠8. Januar bei Protesten mit Messern und anderen ‌Waffen zwei Polizisten getötet.

Die ⁠Führung in Teheran hat wiederholt ausländische Gegner wie Israel und die USA beschuldigt, in die landesweiten Proteste Anfang des Jahres verwickelt ‌gewesen zu sein. Es ⁠handelte sich um die ⁠schwersten innenpolitischen Unruhen seit der Islamischen Revolution von 1979. Die Proteste wurden im Zuge der massivsten Repressionswelle in der Geschichte der Islamischen Republik niedergeschlagen. Menschenrechtsgruppen zufolge wurden dabei Tausende Menschen getötet.

(Bericht vom Reuters-Büro in Dubai, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

US-Bank JP Morgan verweist auf Zinsen
Immobiliensektor an der Börse unter Druckheute, 09:51 Uhr · dpa-AFX
Immobiliensektor an der Börse unter Druck
Schulden sollen runter
Vonovia bleibt auf Wachstumskursheute, 06:16 Uhr · dpa-AFX
Vonovia bleibt auf Wachstumskurs
Hoffnung auf sinkende Zinsen schwindet
Gold- und Silberpreise fallen deutlichheute, 11:01 Uhr · dpa-AFX
Jemand verstaut Goldbarren in einem Tresor.
Dax-Aktie büßt zeitweise elf Prozent ein
Börse begrüßt neuen Vonovia-Chef mit massivem Kursverlustheute, 10:19 Uhr · Reuters
Börse begrüßt neuen Vonovia-Chef mit massivem Kursverlust
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markenheute, 11:03 Uhr · onvista
IPO am Freitag geplant
Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könntegestern, 15:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Tradergestern, 14:08 Uhr · onvista
Alle Premium-News