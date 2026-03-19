Merz: Wir werden nach Ende des Iran-Kriegs in Golfregion helfen

Reuters · Uhr
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Brüssel, ⁠19. Mrz (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat betont, dass Deutschland nach einem Ende des Iran-Kriegs bereit zur Hilfe in der Golfregion ist.

"Ich möchte, dass ein klares ‌Signal von uns ausgeht, dass wir bereit sind zu helfen", sagte Merz am Donnerstag vor ⁠Beginn des ⁠EU-Gipfels in Brüssel. "Aber dafür müssen die Kampfhandlungen eingestellt werden." Er sei dankbar für das Signal von US-Präsident Donald Trump, dass dieser bereit zu einem Ende der Kampfhandlungen sei. Allerdings ‌setze dies ein Einlenken des ‌Irans voraus.

"Wir können und werden uns erst dann engagieren können, wenn die Waffen schweigen", sagte der ⁠Kanzler. "Dann allerdings sind wir auch im engen Austausch, ‌nicht nur mit Israel, ⁠sondern auch mit den Golfstaaten, die auch auf Deutschland schauen." Man könne viel tun, bis zur Öffnung und einem Schutz der ‌Seewege. "Aber das machen ⁠wir nicht in laufenden Kampfhandlungen, ⁠sondern das machen wir nur dann, wenn die Kampfhandlungen beendet sind", wiederholte der Kanzler. "Es braucht dann auch ein internationales Mandat, das wir gegenwärtig nicht haben." Deshalb sei man noch viele Schritte von einer aktiven Hilfe entfernt.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ChristianRüttger Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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