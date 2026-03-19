Milliarden-Deal: Uber und Rivian wollen Robotaxi-Flotte aufbauen

San Francisco, ⁠19. Mrz (Reuters) - Der Fahrdienstvermittler Uber will mit einer Milliarden-Investition in den Elektroautobauer Rivian den Aufbau einer Robotaxi-Flotte vorantreiben.

Uber werde bis zu 1,25 Milliarden Dollar in Rivian investieren, teilten ‌die beiden US-Unternehmen am Donnerstag mit. Im Gegenzug werde Uber ab 2028 insgesamt 10.000 vollständig autonome SUV-Modelle ⁠des Typs ⁠R2 als fahrerlose Taxis einsetzen. Eine erste Zahlung von 300 Millionen Dollar sei sofort fällig, der Restbetrag hänge vom Erreichen bestimmter Entwicklungsziele bis 2031 ab. Die Aktien von Rivian legten im vorbörslichen Handel um ‌rund neun Prozent zu.

Das Interesse ‌an fahrerlosen Taxis hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen, nachdem Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz (KI) und neue Technologie-Partnerschaften die ⁠Hoffnung nähren, die hohen Kosten zu senken und komplexe ‌Verkehrssituationen zu meistern. Rivian, bekannt ⁠für seine Oberklasse-Modelle R1S und R1T, hat zwar noch kein Robotaxi auf dem Markt, bereitet aber für das laufende Quartal die Einführung seines kleineren ‌und günstigeren SUV-Modells R2 ⁠vor. Die fahrerlosen R2-Taxis ⁠sollen zunächst exklusiv auf der Uber-Plattform in San Francisco und Miami angeboten werden. Uber positioniert sich zunehmend als Marktplatz für verschiedene Robotaxi-Anbieter und kooperiert unter anderem bereits mit Waymo, Baidu und Lucid.

(Bericht von Abhirup Roy in San Francisco and Akash Sriram in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf ⁠Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)