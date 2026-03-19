Ölpreise: Brent gibt Gewinne ab - WTI dreht ins Minus

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstagabend unter Druck geraten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Mai lag am Abend mit 107,50 Dollar nur noch leicht über dem Vortagsschluss, aber deutlich unter dem Tageshoch von etwas mehr als 119 Dollar. Der Preis für ein Fass Öl der US-Sorte WTI zur Auslieferung im April lag am Abend sogar mit etwas mehr als einem Prozent im Minus. Es kostete zuletzt knapp 95 Dollar, nachdem es im Tagesverlauf zeitweise noch deutlich mehr als 100 Dollar gekostet hatte./zb/tih

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