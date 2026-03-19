Original-Research: Finexity AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Finexity AG - von GBC AG

19.03.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Finexity AG

     Unternehmen:               Finexity AG
     ISIN:                      DE000A40ET88

     Anlass der Studie:         Research Report (Initial Coverage)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  72,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Digitale Kapitalmarktinfrastruktur für Private Markets mit hohem
Skalierungspotenzial

Die Finexity AG ist ein deutsches Fintech-Unternehmen, das eine digitale
Plattform für die Emission und den Handel von sogenannten tokenisierten
Wertpapieren betreibt. Tokenisierung bedeutet, dass klassische
Vermögenswerte wie Anleihen, Fonds oder Aktien digital auf einer Blockchain
abgebildet werden. Die zugrunde liegende Technologie wird als DLT
bezeichnet. DLT steht für Distributed Ledger Technology und beschreibt eine
dezentrale Datenbank, in der Transaktionen transparent, sicher und
fälschungssicher gespeichert werden. Diese Technologie ermöglicht es,
Wertpapiere digital auszugeben und effizient zu handeln.

Finexity verbindet mehrere Funktionen in einem integrierten Modell. Das
Unternehmen strukturiert Investmentprodukte, bringt diese als digitale
Wertpapiere an den Markt und ermöglicht anschließend den Handel über eine
eigene Plattform. Anleger erhalten so Zugang zu privaten Märkten, die bisher
häufig nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Emittenten
profitieren von einer standardisierten digitalen Infrastruktur, einem
wachsenden Investoren-Netzwerk sowie bestehenden Vertriebskooperationen mit
externen Partnern. Gleichzeitig betreibt Finexity bereits heute eine eigene
Infrastruktur bzw. ein digitales Ökosystem rund um die Emission, Platzierung
und den Handel digitaler Wertpapiere. Über den integrierten OTC-Handelsplatz
werden zunehmend auch Emissionen gelistet, die nicht von Finexity selbst
strukturiert wurden. Die Plattform entwickelt sich damit schrittweise von
einer reinen Emissions- und Handelslösung zu einer offenen Infrastruktur für
digitale Wertpapiere. Strategisch verfolgt Finexity das Ziel, diese
Plattform perspektivisch zu einer regulierten digitalen Marktinfrastruktur
weiterzuentwickeln. Das bedeutet, dass das Unternehmen künftig nicht nur
Wertpapiere strukturiert und vermittelt, sondern auch als regulierter
Betreiber eines digitalen Handels- und Abwicklungssystems auftreten möchte.
Gelingt dieser Schritt, würde Finexity stärker an jeder Transaktion
partizipieren und höhere, teilweise wiederkehrende Einnahmen erzielen. Diese
strategische Weiterentwicklung umfasst konkret die Transformation der
bestehenden OTC-Plattform in ein vollständig reguliertes DLT-basiertes
Handels- und Abwicklungssystem (DLT-TSS) im Rahmen des EU-DLT-Pilotregimes.
Anders als klassische multilaterale Handelssysteme integriert das
angestrebte Modell neben der Handelsfunktion auch die Abwicklung
(Settlement) sowie ein on-chain geführtes Register. Dadurch könnten
Clearing- und Settlement-Prozesse nahezu in Echtzeit (T+0) erfolgen, was
strukturelle Effizienzgewinne und eine verbesserte Margenqualität
ermöglicht. Im Erfolgsfall würde sich Finexity damit von einer
Plattformlösung zu einem regulierten Marktinfrastrukturbetreiber entwickeln.

Finanziell befindet sich Finexity weiterhin klar in einer Investitions- und
Skalierungsphase. Unsere Prognosen leiten sich wesentlich aus den vom
Management kommunizierten, ambitionierten Wachstumszielen sowie der
strategischen Roadmap zur Weiterentwicklung in Richtung einer regulierten
digitalen Handels- und Abwicklungsinfrastruktur ab. Das zugrunde liegende
Szenario unterstellt somit, dass die angekündigte Volumenexpansion, die
regulatorischen Meilensteine sowie der Ausbau der Plattform planmäßig
umgesetzt werden. Für 2026 erwarten wir bei einem Umsatz von 9,62 Mio. EUR ein
EBITDA von -3,53 Mio. EUR sowie ein Nettoergebnis von -3,75 Mio. EUR. Die
negative Profitabilität reflektiert eine bewusst vorgezogene
Investitionsstrategie. Der Ausbau der technologischen Infrastruktur, die
regulatorische Weiterentwicklung sowie der personelle Aufbau im Vertrieb und
im Capital-Markets-Bereich führen kurzfristig zu einer hohen Fixkostenbasis,
die auf deutlich höhere zukünftige Volumina ausgelegt ist.

Der operative Wendepunkt wird in unserem Modell 2028 erreicht. Bei einem
Umsatz von 24,20 Mio. EUR erwarten wir ein positives EBITDA von 0,21 Mio. EUR
sowie ein Nettoergebnis von 0,00 Mio. EUR. Damit wird unseres Erachtens der
Break-even erreicht. Dieses Szenario setzt voraus, dass die geplante
Volumenausweitung realisiert wird und die Plattform eine kritische Größe
erreicht, bei der die bestehenden Kostenstrukturen vollständig gedeckt sind.

In den Folgejahren entfaltet sich die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells
deutlich. Für 2029 modellieren wir bei 40,00 Mio. EUR Umsatz ein EBITDA von
7,00 Mio. EUR und ein Nettoergebnis von 6,79 Mio. EUR. Für 2030 erwarten wir bei
80,00 Mio. EUR Umsatz ein EBITDA von 22,00 Mio. EUR sowie ein Nettoergebnis von
21,79 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von rund 27,5 Prozent entspricht. Die
deutliche Margenexpansion reflektiert die operative Hebelwirkung eines
digitalen Plattformmodells, bei dem zusätzliche Volumina mit vergleichsweise
geringen inkrementellen Kosten verarbeitet werden können.

Sollten die vom Management kommunizierten, ambitionierten Wachstums- und
Skalierungsziele planmäßig realisiert werden, sehen wir erhebliches
Aufwertungspotenzial für die Aktie. Insbesondere die erfolgreiche
Transformation hin zu einer skalierbaren, regulierten digitalen Handels- und
Infrastrukturplattform würde aus unserer Sicht zu einer deutlichen
Neubewertung des Geschäftsmodells führen, da sich sowohl die Visibilität der
Erlöse als auch die Margenqualität strukturell verbessern würden. Auf Basis
unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert von 72,00 EUR je Aktie
ermittelt und vergeben das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4267cebc1929ef831205399063a6ff4c

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 18.03.2026 (10:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 19.03.2026 (10:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=e413b09c-22ad-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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