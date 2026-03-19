Original-Research: Finexity AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Finexity AG - von GBC AG 19.03.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Finexity AG Unternehmen: Finexity AG ISIN: DE000A40ET88 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 72,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Digitale Kapitalmarktinfrastruktur für Private Markets mit hohem Skalierungspotenzial Die Finexity AG ist ein deutsches Fintech-Unternehmen, das eine digitale Plattform für die Emission und den Handel von sogenannten tokenisierten Wertpapieren betreibt. Tokenisierung bedeutet, dass klassische Vermögenswerte wie Anleihen, Fonds oder Aktien digital auf einer Blockchain abgebildet werden. Die zugrunde liegende Technologie wird als DLT bezeichnet. DLT steht für Distributed Ledger Technology und beschreibt eine dezentrale Datenbank, in der Transaktionen transparent, sicher und fälschungssicher gespeichert werden. Diese Technologie ermöglicht es, Wertpapiere digital auszugeben und effizient zu handeln. Finexity verbindet mehrere Funktionen in einem integrierten Modell. Das Unternehmen strukturiert Investmentprodukte, bringt diese als digitale Wertpapiere an den Markt und ermöglicht anschließend den Handel über eine eigene Plattform. Anleger erhalten so Zugang zu privaten Märkten, die bisher häufig nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Emittenten profitieren von einer standardisierten digitalen Infrastruktur, einem wachsenden Investoren-Netzwerk sowie bestehenden Vertriebskooperationen mit externen Partnern. Gleichzeitig betreibt Finexity bereits heute eine eigene Infrastruktur bzw. ein digitales Ökosystem rund um die Emission, Platzierung und den Handel digitaler Wertpapiere. Über den integrierten OTC-Handelsplatz werden zunehmend auch Emissionen gelistet, die nicht von Finexity selbst strukturiert wurden. Die Plattform entwickelt sich damit schrittweise von einer reinen Emissions- und Handelslösung zu einer offenen Infrastruktur für digitale Wertpapiere. Strategisch verfolgt Finexity das Ziel, diese Plattform perspektivisch zu einer regulierten digitalen Marktinfrastruktur weiterzuentwickeln. Das bedeutet, dass das Unternehmen künftig nicht nur Wertpapiere strukturiert und vermittelt, sondern auch als regulierter Betreiber eines digitalen Handels- und Abwicklungssystems auftreten möchte. Gelingt dieser Schritt, würde Finexity stärker an jeder Transaktion partizipieren und höhere, teilweise wiederkehrende Einnahmen erzielen. Diese strategische Weiterentwicklung umfasst konkret die Transformation der bestehenden OTC-Plattform in ein vollständig reguliertes DLT-basiertes Handels- und Abwicklungssystem (DLT-TSS) im Rahmen des EU-DLT-Pilotregimes. Anders als klassische multilaterale Handelssysteme integriert das angestrebte Modell neben der Handelsfunktion auch die Abwicklung (Settlement) sowie ein on-chain geführtes Register. Dadurch könnten Clearing- und Settlement-Prozesse nahezu in Echtzeit (T+0) erfolgen, was strukturelle Effizienzgewinne und eine verbesserte Margenqualität ermöglicht. Im Erfolgsfall würde sich Finexity damit von einer Plattformlösung zu einem regulierten Marktinfrastrukturbetreiber entwickeln. Finanziell befindet sich Finexity weiterhin klar in einer Investitions- und Skalierungsphase. Unsere Prognosen leiten sich wesentlich aus den vom Management kommunizierten, ambitionierten Wachstumszielen sowie der strategischen Roadmap zur Weiterentwicklung in Richtung einer regulierten digitalen Handels- und Abwicklungsinfrastruktur ab. Das zugrunde liegende Szenario unterstellt somit, dass die angekündigte Volumenexpansion, die regulatorischen Meilensteine sowie der Ausbau der Plattform planmäßig umgesetzt werden. Für 2026 erwarten wir bei einem Umsatz von 9,62 Mio. EUR ein EBITDA von -3,53 Mio. EUR sowie ein Nettoergebnis von -3,75 Mio. EUR. Die negative Profitabilität reflektiert eine bewusst vorgezogene Investitionsstrategie. Der Ausbau der technologischen Infrastruktur, die regulatorische Weiterentwicklung sowie der personelle Aufbau im Vertrieb und im Capital-Markets-Bereich führen kurzfristig zu einer hohen Fixkostenbasis, die auf deutlich höhere zukünftige Volumina ausgelegt ist. Der operative Wendepunkt wird in unserem Modell 2028 erreicht. Bei einem Umsatz von 24,20 Mio. EUR erwarten wir ein positives EBITDA von 0,21 Mio. EUR sowie ein Nettoergebnis von 0,00 Mio. EUR. Damit wird unseres Erachtens der Break-even erreicht. Dieses Szenario setzt voraus, dass die geplante Volumenausweitung realisiert wird und die Plattform eine kritische Größe erreicht, bei der die bestehenden Kostenstrukturen vollständig gedeckt sind. In den Folgejahren entfaltet sich die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells deutlich. Für 2029 modellieren wir bei 40,00 Mio. EUR Umsatz ein EBITDA von 7,00 Mio. EUR und ein Nettoergebnis von 6,79 Mio. EUR. Für 2030 erwarten wir bei 80,00 Mio. EUR Umsatz ein EBITDA von 22,00 Mio. EUR sowie ein Nettoergebnis von 21,79 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von rund 27,5 Prozent entspricht. Die deutliche Margenexpansion reflektiert die operative Hebelwirkung eines digitalen Plattformmodells, bei dem zusätzliche Volumina mit vergleichsweise geringen inkrementellen Kosten verarbeitet werden können. Sollten die vom Management kommunizierten, ambitionierten Wachstums- und Skalierungsziele planmäßig realisiert werden, sehen wir erhebliches Aufwertungspotenzial für die Aktie. Insbesondere die erfolgreiche Transformation hin zu einer skalierbaren, regulierten digitalen Handels- und Infrastrukturplattform würde aus unserer Sicht zu einer deutlichen Neubewertung des Geschäftsmodells führen, da sich sowohl die Visibilität der Erlöse als auch die Margenqualität strukturell verbessern würden. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert von 72,00 EUR je Aktie ermittelt und vergeben das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4267cebc1929ef831205399063a6ff4c Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Fertigstellung: 18.03.2026 (10:00 Uhr) Erste Weitergabe: 19.03.2026 (10:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=e413b09c-22ad-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2293528 19.03.2026 CET/CEST °