Original-Research: IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG - von Montega AG 19.03.2026 / 16:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG Unternehmen: IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG ISIN: DE000A0XYHT5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.03.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Transformation zum Battery-Player gewinnt an Konturen IBU-tec hat jüngst eine Mittelfristprognose bis 2030 sowie die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Während letzteres erwartungsgemäß ein Übergangsjahr darstellt, sehen wir den Investment Case angesichts der ab 2027 ff. avisierten Wachstumsdynamik als voll intakt an. Batteriegeschäft soll auf >70% des Konzernumsatzes wachsen: Die beschlossene Mittelfristplanung des Vorstands geht davon aus, den Konzernerlös bis 2030 auf mindestens 120 bis 140 Mio. EUR (2025p: 44,3 Mio. EUR) bei einer EBITDA-Marge von 13- 15% (2025p: 10,5%) zu steigern. Dabei sollen mindestens 85 bis 90 Mio. EUR aus dem stark wachsenden Geschäft mit Batteriematerialien stammen, auf das gemäß der vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2025 noch 17,7 Mio. EUR (Umsatzanteil: ca. 40%) entfallen sind. Maßgeblicher Treiber dieser dynamischen Entwicklung (CAGR 2025- 2030e: >35%) sind die beiden richtungsweisenden Verträge mit PowerCo zur Belieferung mit LFP-Kathodenmaterial, die wir in unserer Initialstudie von Anfang November bereits ausführlich dargestellt hatten (vgl. Studie vom 03.11.2025). Wenngleich unsere bisherige Planung in 2030 sogar Batterieumsätze i.H.v. rund 120 Mio. EUR bzw. einen Konzernumsatz von rund 159 Mio. EUR vorsah, sehen wir den Zeitplan zur Errichtung der neuen LFP-Großanlage in Bitterfeld voll im Soll. So wurden die wesentlichen Eckdaten (Produktionskapazität: rund 15.000 Tonnen; SOP: 2028) im Rahmen des Update-Calls zur Mittelfristprognose allesamt bestätigt. Auch veranstaltet das Unternehmen anlässlich des Richtfests des neuen Sprühturms am 15. April mit ausgewählten Investoren und Pressevertretern ein Informationsprogramm in Bitterfeld, bei dem wir vor Ort sein werden. Nicht zuletzt betonte der Vorstand mehrfach, dass die Mittelfristprognose im Batteriesegment neben PowerCo 'keine zusätzlichen, großvolumigen Verträge mit weiteren Marktteilnehmern' beinhalte. Das Management zeigte sich aber zuversichtlich, die Kundenbasis in den kommenden Jahren signifikant ausbauen zu können. Übergangsjahr 2026: Angesichts der Kapazitätsbindung und u.a. des Personalaufbaus für das Wachstumsprojekt im Batteriebereich sollte 2026 jedoch operativ ein Übergangsjahr bilden. Konkret rechnet IBU-tec im laufenden Jahr mit einem Umsatz von 37 bis 39 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 7 bis 10%, was ebenfalls etwas unter unserer bisherigen Prognose liegt. Wir haben unsere Umsatz- und Ergebniserwartungen für die Jahre 2026 ff. daher moderat nach unten angepasst. Unverändert gehen wir davon aus, dass IBU-tec den Investitionsbedarf für die neue Anlage (MONe: ca. 45 Mio. EUR) vollständig aus dem operativen Cashflow stemmen kann. Dieser sollte durch die nichtumsatzwirksamen Meilensteinzahlungen seitens PowerCo gestützt werden, die sich in 2026 im oberen einstelligen Mio.-Euro-Bereich bewegen dürften. Fazit: Durch die vorgelegte Mittelfristplanung gewinnt IBU-tecs Transformation zum Battery-Player und damit der Investment Case deutlich an Konturen. Wir bleiben am oberen Ende der Zielbandbreiten für Umsatz und Marge positioniert und sehen schon das Basisszenario mit PowerCo nicht ausreichend im Kurs reflektiert. Folglich bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 25,00 EUR für die Aktie. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7a4469ee532d4474da18cce71cb8c931 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=ac967afb-239d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2294682 19.03.2026 CET/CEST °