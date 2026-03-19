Original-Research: IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG - von Montega AG

19.03.2026 / 16:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG

     Unternehmen:               IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG
     ISIN:                      DE000A0XYHT5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      19.03.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Transformation zum Battery-Player gewinnt an Konturen

IBU-tec hat jüngst eine Mittelfristprognose bis 2030 sowie die Guidance für
das laufende Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Während letzteres erwartungsgemäß
ein Übergangsjahr darstellt, sehen wir den Investment Case angesichts der ab
2027 ff. avisierten Wachstumsdynamik als voll intakt an.

Batteriegeschäft soll auf >70% des Konzernumsatzes wachsen: Die beschlossene
Mittelfristplanung des Vorstands geht davon aus, den Konzernerlös bis 2030
auf mindestens 120 bis 140 Mio. EUR (2025p: 44,3 Mio. EUR) bei einer
EBITDA-Marge von 13- 15% (2025p: 10,5%) zu steigern. Dabei sollen mindestens
85 bis 90 Mio. EUR aus dem stark wachsenden Geschäft mit Batteriematerialien
stammen, auf das gemäß der vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2025 noch
17,7 Mio. EUR (Umsatzanteil: ca. 40%) entfallen sind. Maßgeblicher Treiber
dieser dynamischen Entwicklung (CAGR 2025- 2030e: >35%) sind die beiden
richtungsweisenden Verträge mit PowerCo zur Belieferung mit
LFP-Kathodenmaterial, die wir in unserer Initialstudie von Anfang November
bereits ausführlich dargestellt hatten (vgl. Studie vom 03.11.2025).
Wenngleich unsere bisherige Planung in 2030 sogar Batterieumsätze i.H.v.
rund 120 Mio. EUR bzw. einen Konzernumsatz von rund 159 Mio. EUR vorsah,
sehen wir den Zeitplan zur Errichtung der neuen LFP-Großanlage in Bitterfeld
voll im Soll. So wurden die wesentlichen Eckdaten (Produktionskapazität:
rund 15.000 Tonnen; SOP: 2028) im Rahmen des Update-Calls zur
Mittelfristprognose allesamt bestätigt. Auch veranstaltet das Unternehmen
anlässlich des Richtfests des neuen Sprühturms am 15. April mit ausgewählten
Investoren und Pressevertretern ein Informationsprogramm in Bitterfeld, bei
dem wir vor Ort sein werden. Nicht zuletzt betonte der Vorstand mehrfach,
dass die Mittelfristprognose im Batteriesegment neben PowerCo 'keine
zusätzlichen, großvolumigen Verträge mit weiteren Marktteilnehmern'
beinhalte. Das Management zeigte sich aber zuversichtlich, die Kundenbasis
in den kommenden Jahren signifikant ausbauen zu können.

Übergangsjahr 2026: Angesichts der Kapazitätsbindung und u.a. des
Personalaufbaus für das Wachstumsprojekt im Batteriebereich sollte 2026
jedoch operativ ein Übergangsjahr bilden. Konkret rechnet IBU-tec im
laufenden Jahr mit einem Umsatz von 37 bis 39 Mio. EUR bei einer
EBITDA-Marge von 7 bis 10%, was ebenfalls etwas unter unserer bisherigen
Prognose liegt. Wir haben unsere Umsatz- und Ergebniserwartungen für die
Jahre 2026 ff. daher moderat nach unten angepasst. Unverändert gehen wir
davon aus, dass IBU-tec den Investitionsbedarf für die neue Anlage (MONe:
ca. 45 Mio. EUR) vollständig aus dem operativen Cashflow stemmen kann.
Dieser sollte durch die nichtumsatzwirksamen Meilensteinzahlungen seitens
PowerCo gestützt werden, die sich in 2026 im oberen einstelligen
Mio.-Euro-Bereich bewegen dürften.

Fazit: Durch die vorgelegte Mittelfristplanung gewinnt IBU-tecs
Transformation zum Battery-Player und damit der Investment Case deutlich an
Konturen. Wir bleiben am oberen Ende der Zielbandbreiten für Umsatz und
Marge positioniert und sehen schon das Basisszenario mit PowerCo nicht
ausreichend im Kurs reflektiert. Folglich bestätigen wir unsere
Kaufempfehlung und das Kursziel von 25,00 EUR für die Aktie.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.




Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7a4469ee532d4474da18cce71cb8c931

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=ac967afb-239d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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