Original-Research: Mensch und Maschine Software SE (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Mensch und Maschine Software SE - von GBC AG

19.03.2026 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Mensch und Maschine Software SE

     Unternehmen:       Mensch und Maschine Software SE
     ISIN:              DE0006580806

     Anlass der         GBC Best of m:access 2026
     Studie:
     Empfehlung:        Kaufen
     Kursziel:          64,40 EUR
     Kursziel auf       31.12.2026
     Sicht von:
     Letzte
     Ratingänderung:
     Analyst:           Cosmin Filker, Marcel Goldmann, Matthias
                        Greiffenbeger, Niklas Ripplinger

Liebe Investoren,

mit der vorliegenden Studie "GBC Best of m:access 2026" stellen wir eine
Auswahl besonders aussichtsreicher Unternehmen aus dem Qualitätssegment
m:access der Börse München vor. Ziel dieser Publikation ist es, Investoren
einen strukturierten Überblick über ausgewählte Small- und
Mid-Cap-Unternehmen zu geben, die sich durch interessante Geschäftsmodelle,
attraktive Wachstumsperspektiven sowie ein aus unserer Sicht überzeugendes
Chance-Risiko-Profil auszeichnen.

Der m:access ist für wachstumsorientierte kleine und mittelständische
Unternehmen ein wichtiger Zugang zum Kapitalmarkt. Durch erhöhte
Transparenzanforderungen und regelmäßige Kapitalmarktkommunikation bietet
dieses Segment Investoren eine verlässliche Informationsbasis für ihre
Anlageentscheidungen. Gleichzeitig ermöglicht es Unternehmen, ihre
strategische Entwicklung durch den Kapitalmarkt zu begleiten und ihre
Sichtbarkeit bei Investoren zu erhöhen.

Im Rahmen dieser Studie haben wir eine Reihe von Unternehmen ausgewählt, die
aus unserer Sicht besonders interessante Investmentprofile aufweisen. Die
Auswahl umfasst Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen - von
Technologie- und Industrieunternehmen über Immobiliengesellschaften bis hin
zu Finanz- und Gesundheitsdienstleistern. Diese Vielfalt spiegelt die Breite
des m:access wider und zeigt zugleich die unterschiedlichen
Wachstumsgeschichten, die im deutschen Small- und Mid-Cap-Bereich zu finden
sind.

Im Rahmen dieser Studie stellen wir Ihnen eine neu zusammengestellte "GBC
Best of m:access"-Auswahl mit 13 Unternehmen vor. Bei der Auswahl der im
m:access gelisteten Unternehmen können wir aus aktuell 60 gelisteten
Unternehmen auswählen. Im Vergleich zu unserer letzten Studie
(Erscheinungsdatum: 14.03.2025) wurden fünf Unternehmen neu in das
Qualitätssegment m:access aufgenommen.

In der "GBC Best of m:access 2026" sind Einschätzungen zu folgenden
Unternehmen enthalten:

BHB Brauholding AG (ISIN: DE000A1CRQD6)
Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981)
DARWIN AG (ISIN: DE000A3C35W0)
DEFAMA AG (ISIN: DE000A13SUL)
Dt. Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400)
Finexity AG (ISIN: DE000A40ET88)
International School Augsburg (ISIN: DE000A2AA1Q5)
Mensch und Maschine SE (ISIN: DE0006580806)
MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183)
NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109)
SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22)
sdm SE (ISIN: DE000A3CM708)
UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808)

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Investments,

Cosmin Filker
Stellv. Chefanalyst



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++
Redaktionsschluss: 18.03.2026
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.03.2026 (11:25 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 19.03.2026 (11:30 Uhr)

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=b59585d9-2367-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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2294140 19.03.2026 CET/CEST

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EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Dt. Grundstücksauktionen
Bio-Gate
BHB Brauholding Bayern-Mitte
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