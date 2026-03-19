Original-Research: Mensch und Maschine Software SE (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Mensch und Maschine Software SE - von GBC AG 19.03.2026 / 11:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Mensch und Maschine Software SE Unternehmen: Mensch und Maschine Software SE ISIN: DE0006580806 Anlass der GBC Best of m:access 2026 Studie: Empfehlung: Kaufen Kursziel: 64,40 EUR Kursziel auf 31.12.2026 Sicht von: Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann, Matthias Greiffenbeger, Niklas Ripplinger Liebe Investoren, mit der vorliegenden Studie "GBC Best of m:access 2026" stellen wir eine Auswahl besonders aussichtsreicher Unternehmen aus dem Qualitätssegment m:access der Börse München vor. Ziel dieser Publikation ist es, Investoren einen strukturierten Überblick über ausgewählte Small- und Mid-Cap-Unternehmen zu geben, die sich durch interessante Geschäftsmodelle, attraktive Wachstumsperspektiven sowie ein aus unserer Sicht überzeugendes Chance-Risiko-Profil auszeichnen. Der m:access ist für wachstumsorientierte kleine und mittelständische Unternehmen ein wichtiger Zugang zum Kapitalmarkt. Durch erhöhte Transparenzanforderungen und regelmäßige Kapitalmarktkommunikation bietet dieses Segment Investoren eine verlässliche Informationsbasis für ihre Anlageentscheidungen. Gleichzeitig ermöglicht es Unternehmen, ihre strategische Entwicklung durch den Kapitalmarkt zu begleiten und ihre Sichtbarkeit bei Investoren zu erhöhen. Im Rahmen dieser Studie haben wir eine Reihe von Unternehmen ausgewählt, die aus unserer Sicht besonders interessante Investmentprofile aufweisen. Die Auswahl umfasst Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen - von Technologie- und Industrieunternehmen über Immobiliengesellschaften bis hin zu Finanz- und Gesundheitsdienstleistern. Diese Vielfalt spiegelt die Breite des m:access wider und zeigt zugleich die unterschiedlichen Wachstumsgeschichten, die im deutschen Small- und Mid-Cap-Bereich zu finden sind. Im Rahmen dieser Studie stellen wir Ihnen eine neu zusammengestellte "GBC Best of m:access"-Auswahl mit 13 Unternehmen vor. Bei der Auswahl der im m:access gelisteten Unternehmen können wir aus aktuell 60 gelisteten Unternehmen auswählen. Im Vergleich zu unserer letzten Studie (Erscheinungsdatum: 14.03.2025) wurden fünf Unternehmen neu in das Qualitätssegment m:access aufgenommen. In der "GBC Best of m:access 2026" sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten: BHB Brauholding AG (ISIN: DE000A1CRQD6) Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981) DARWIN AG (ISIN: DE000A3C35W0) DEFAMA AG (ISIN: DE000A13SUL) Dt. Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400) Finexity AG (ISIN: DE000A40ET88) International School Augsburg (ISIN: DE000A2AA1Q5) Mensch und Maschine SE (ISIN: DE0006580806) MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183) NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22) sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808) Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Investments, Cosmin Filker Stellv. Chefanalyst Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Redaktionsschluss: 18.03.2026 Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.03.2026 (11:25 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 19.03.2026 (11:30 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=b59585d9-2367-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2294140 19.03.2026 CET/CEST °